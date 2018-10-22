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Газохранилище

Узбекско-российское СП реконструирует газохранилище в Узбекистане

© Sputnik / Тарас Литвиненко
Экономика
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СП займется разработкой предпроектной документации по расширению и реконструкции ПХГ "Газли" с поэтапным увеличением его мощности хранения, реализацией проекта, а также последующей совместной эксплуатацией хранилища.

ТАШКЕНТ, 22 окт - Sputnik. Российское АО "Форус" и узбекское ООО "Нефтегазинвест" (входит в состав АО "Узбекнефтегаз") создали СП по подготовке проекта реконструкции и эксплуатации самого крупного в Узбекистане подземного хранилища газа "Газли" в Бухарской области.

Об этом сообщает пресс-служба "Узбекнефтегаза".

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По данным пресс-службы, на минувшей неделе стороны согласовали учредительные документы по созданию СП в рамках расширения мощности ПХГ "Газли" с разработкой месторождения.

"СП осуществит разработку предпроектной документации расширения и реконструкции ПХГ "Газли" с поэтапным увеличением его мощности хранения, реализацию проекта, а также последующую совместную эксплуатацию хранилища", - сообщил представитель "Узбекнефтегаза".

По данным узбекской компании, в настоящее время ведется разработка концепции увеличения объемов хранения газа месторождения "Газли", включающей доразведку месторождения (I этап) и доразработку месторождения и расширение ПХГ (II этап).

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"Завершение разработки концепции планируется в ноябре текущего года", - добавили в пресс-службе.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в 2017 году поручил "Узбекнефтегазу" подготовить проект увеличения активного объема газохранилища с нынешних 3 миллиардов кубометров до 10 миллиардов кубометров газа.

Газовое месторождение "Газли" - одно из самых крупных в Бухаро-Хивинском регионе, эксплуатируется с 1961 года. Первоначальные запасы газа - около 500 миллиардов кубометров. В настоящее время газовые запасы месторождения истощены.

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