Создано Агентство по развитию партнерства между государством и бизнесом

Агентство будет отвечать за реализацию единой государственной политики в области государственно-частного партнерства в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 22 окт - Sputnik. В Узбекистане создано Агентство по развитию государственно-частного партнерства при Минфине республики. Об этом говорится в проекте постановления Шавката Мирзиёева.

Новая организация будет участвовать в разработке отраслевых программ развития государственно-частного партнерства в приоритетных направлениях экономики и социальной сфере.

Кроме того, агентство будет оказывать методическое сопровождение подготовки и реализации данных проектов.

Также новая структура станет организовывать взаимодействие с инвесторами, международными финансовыми и донорскими организациями, научным и экспертным сообществом.