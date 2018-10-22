"Я ухожу с легким сердцем": Усманов отказался от руководства Mail.ru Group

ТАШКЕНТ, 22 окт - Sputnik. USM Holdings передала контроль над своей долей в Mail.ru Group менеджменту компании в лице гендиректора Бориса Добродеева, следует из заявления основателя и совладельца холдинга Алишера Усманова.

"Сегодня наш холдинг USM передал контроль над своей долей в Mail.ru Group менеджменту компании в лице генерального директора Бориса Добродеева. Я готовил эту передачу последние годы, потому что уверен, что высокотехнологичными компаниями должно руководить молодое поколение - талантливые и амбициозные люди, остро чувствующие тренды развития современного цифрового бизнеса", - говорится в сообщении.

"Я ухожу из управления с легким сердцем: наш бизнес и финансовые результаты никогда не были выше, а команда Mail.ru Group – блестящие профессионалы своего дела. Я уверен, что под их руководством холдинг еще больше упрочит свою позицию на рынке", - заявил Усманов.

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Как говорится в сообщении Mail.ru Group (MRG), АО "МФ Технологии" (СП на базе MRG, в которое USM передало свою долю в интернет-компании), проинформировало компанию, что USM более не является единоличной контролирующей стороной MRG, и ни один из акционеров единолично не контролирует MRG через АО "МФ Технологии". В экономической структуре владения АО "МФ Технологии" изменений не произошло, отмечает компания.

При этом сменится совет директоров компании. АО "МФ Технологии" выдвинуло в совет директоров MRG ее топ-менеджеров - гендиректора Бориса Добродеева, первого заместителя гендиректора Дмитрия Сергеева, зампреда правления Газпромбанка Алана Ваксмана и первого вице-президента Газпромбанка Сергея Меднова.

АО "МФ Технологии" в понедельник сообщило компании, что гендиректор Mail.Ru Group будет уполномочен осуществлять права голоса, закрепленные за акциями в уставном капитале АО "МФ Технологии", принадлежащими "Мегафону" и USM. В связи с этим АО "МФ Технологии" номинировало Добродеева и Сергеева в совет директоров Mail.Ru Group. Изменения в составе совета не коснулись его председателя Дмитрия Гришина, что обеспечило присутствие трех представителей Mail.Ru Group в совете директоров.

"Мы считаем, что, предоставив команде Mail.Ru Group в лице генерального директора постоянное право голоса, закрепленное за нашими акциями в АО "МФ Технологии", мы даем ясный знак нашей поддержки команде и ее стратегии. Мы не ожидаем дальнейших изменений в структуре АО "МФ Технологии", - приводятся в сообщении слова гендиректора ООО "ЮэСэМ Менеджмент" Ивана Стрешинского.