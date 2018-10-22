"Я ухожу с легким сердцем": Усманов отказался от руководства Mail.ru Group

ТАШКЕНТ, 22 окт - Sputnik. USM Holdings передала контроль над своей долей в Mail.ru Group менеджменту компании в лице гендиректора Бориса Добродеева, следует из заявления основателя и совладельца холдинга Алишера Усманова.
"Сегодня наш холдинг USM передал контроль над своей долей в Mail.ru Group менеджменту компании в лице генерального директора Бориса Добродеева. Я готовил эту передачу последние годы, потому что уверен, что высокотехнологичными компаниями должно руководить молодое поколение - талантливые и амбициозные люди, остро чувствующие тренды развития современного цифрового бизнеса", - говорится в сообщении.
"Я ухожу из управления с легким сердцем: наш бизнес и финансовые результаты никогда не были выше, а команда Mail.ru Group – блестящие профессионалы своего дела. Я уверен, что под их руководством холдинг еще больше упрочит свою позицию на рынке", - заявил Усманов.
При этом сменится совет директоров компании. АО "МФ Технологии" выдвинуло в совет директоров MRG ее топ-менеджеров - гендиректора Бориса Добродеева, первого заместителя гендиректора Дмитрия Сергеева, зампреда правления Газпромбанка Алана Ваксмана и первого вице-президента Газпромбанка Сергея Меднова.
"Мы считаем, что, предоставив команде Mail.Ru Group в лице генерального директора постоянное право голоса, закрепленное за нашими акциями в АО "МФ Технологии", мы даем ясный знак нашей поддержки команде и ее стратегии. Мы не ожидаем дальнейших изменений в структуре АО "МФ Технологии", - приводятся в сообщении слова гендиректора ООО "ЮэСэМ Менеджмент" Ивана Стрешинского.