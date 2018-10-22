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Работы на железной дороге

Кудрин: высокоскоростная магистраль Москва - Казань должна быть экологичной

Sputnik / Виталий Аньков
Экономика
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Под будущей высокоскоростной железной дорогой Москва - Казань в местах миграции животных планируется построить 89 зверопроходов.

ТАШКЕНТ, 22 окт - Sputnik. Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Казань и ее дальнейшее продолжение в Китай должно вестись с соблюдением экологических требований, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин журналистам.

"Мы можем максимально использовать заработки на этом направлении, я имею в виду транзит (грузов из Китая. - Ред.). Конечно, это не должно снижать требования, которые предъявляют экологи. Нужно искать решения, которые были бы экологичны на всем протяжении этой трассы", – сказал Кудрин в кулуарах Форума стратегов.

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Как сообщил ранее РИА Новости главный редактор журнала "Экоград" Игорь Панарин, сотни русских выхухолей, занесенных в Красную книгу, обитают в местах строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Казань, в непосредственной близости от Клязьминского заказника, и нужно провести исследования с привлечением общественности, чтобы определить потенциальную опасность для животных.

В свою очередь первый вице-президент РЖД, гендиректор "Скоростных магистралей" ("дочка" РЖД, курирует проект) Александр Мишарин заявил, что первая в России ВСМ будет создаваться на принципах дружественности естественной среде, а шум от нее будет на порядок ниже, чем от автомобиля или обычного поезда. По его словам, под будущей железной дорогой в местах миграции животных планируется построить 89 зверопроходов.

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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России нет таких дорог. Пилотный проект по строительству ВСМ стоимостью более 1,2 триллиона рублей планируется реализовать на участке Москва - Казань.

Русская выхухоль является одним из самых крупных насекомоядных млекопитающих. Некогда обитавшая почти по всей Европе, выхухоль в настоящее время сохранилась преимущественно в России и лишь в небольшом количестве в Беларуси, Казахстане и на Украине. Выхухоль занесена в Красную книгу России и Международного союза охраны природы.




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