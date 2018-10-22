Новые курсы валют в Узбекистане: доллар вырос, евро просел

Американская валюта демонстрирует рост по отношению к суму.

ТАШКЕНТ, 22 окт - Sputnik. Центральный банк Узбекистана с 23 октября установил новый обменный курс валют.

Так, официальный курс доллара в Узбекистане прибавил по сравнению с прошлой неделей 18,06 сума, составив 8226,10 сума.

Соответствующие данные опубликовала пресс-служба Центрального банка республики.

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Евро, напротив, потерял 19,43 сума и стоит теперь 9470,71 сума.

Рубль прибавил 1,91 сума – до 125,76 сума.

Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.