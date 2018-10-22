Ташкент ждет от ЕБРР кредит в 225 млн долларов на Талимарджанскую ТЭС

По проекту подписано мандатное письмо между правительством Республики Узбекистан и Европейским банком реконструкции и развития по финансированию проекта.

ТАШКЕНТ, 22 окт - Sputnik. Правительство Узбекистана ожидает, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит кредит в размере 225 миллионов долларов на расширение Талимарджанской тепловой электростанции (ТЭС) в Кашкадарьинской области на юге страны.

Об этом сообщает пресс-служба компании "Узбекэнерго".

© Sputnik / Сергей Кузнецов На Талимарджанской ТЭС построят две новые парогазовые установки

"По проекту подписано мандатное письмо между правительством Республики Узбекистан и Европейским банком реконструкции и развития по финансированию проекта на сумму 225 миллионов долларов", - говорится в сообщении.

По данным "Узбекэнерго", в настоящее время разрабатывается технико-экономическое обоснование проекта.

Новый проект предварительной стоимостью около 1 миллиарда долларов предусматривает строительство в 2023 году еще двух парогазовых установок (ПГУ) общей мощностью не менее 900 мегаватт.

Это позволит увеличить совокупную мощность ТЭС до 2,6 тысячи мегаватт и повысить ее эффективность. В декабре 2017 года Азиатский банк развития предоставил правительству кредит на 450 миллионов долларов на реализацию проекта.

В начале года консорциум южнокорейских Daewoo и Hyundai завершил модернизацию Талимарджанской тепловой электростанции. Введены в эксплуатацию две парогазовые установки общей мощностью 900 МВт на Талимарджанской ТЭС.

На узбекских ТЭС заработали энергоблоки, сокращающие расход природного газа >>>

В декабре 2004 года "Узбекэнерго" ввела в эксплуатацию первый энергоблок Талимарджанской ТЭС проектной мощностью 800 МВт. С вводом двух новых ПГУ выработка электроэнергии на ТЭС увеличится в 2,3 раза — до 10,4 миллиарда кВт.ч.

Сейчас в энергосистеме Узбекистана действуют 48 электростанций общей мощностью более 12,4 тысячи МВт, в том числе общая мощность 10 тепловых электростанций АО "Узбекэнерго" - 10,6 тысячи МВт.