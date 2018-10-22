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Президент Республики Узбекистан принял делегацию Американо-Узбекской торговой палаты

Объемы торговли между США и Узбекистаном выросли до 5 миллиардов долларов

Экономика
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Шавкат Мирзиёев и глава американо-узбекской торговой палаты обсудили развитие инвестиционного сотрудничества между странами.

ТАШКЕНТ, 22 окт - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял делегацию американо-узбекской торговой палаты во главе с её председателем Кэролин Лэмм, которая прибыла для участия в мероприятиях Недели американского бизнеса в Узбекистане.

В этом году в республике создано 25 новых предприятий с участием американских инвестиций, объёмы взаимной торговли выросли в два раза, стороны обсудили ход реализации перспективных проектов на 5 миллиардов долларов, передает пресс-служба президента Узбекистана.

Здание Узбекнефтегаза в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Кэролин Лэмм от имени американского делового сообщества выразила глубокую благодарность главе государства за тёплый приём и всемерную поддержку деятельности членов Палаты в республике.

Американо-Узбекская торговая палата готова активно продвигать и участвовать в дальнейшем развитии и укреплении продуктивного торгово-экономического, инвестиционного и технологического сотрудничества между странами.




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