Узбекистан поможет построить оптово-распределительный центр в Оренбурге

В Оренбуржье появится оптово-распределительный центр для оперативного оформления, хранения, распределения, фасовки и упаковки фруктов и овощей.

ТАШКЕНТ, 23 окт - Sputnik. Внешнеторговая компания "Узтрейд" и ООО "РусАгроМаркет-Холдинг" подписали соглашение о строительстве на территории Оренбургской области оптово-распределительного центра. Об этом пишет пресс-служба Минвнешторга Узбекистана.

Проект будет ориентирован на работу с плодоовощной продукцией, поступающей из Узбекистана в Россию.

Как сообщил губернатор Оренбургской области Юрий Берг, сейчас российская сторона работает над привлечением инвесторов для создания объектов транспортно-логистической инфраструктуры: оптово-распределительных центров для оперативного оформления, хранения, распределения, фасовки, упаковки и дальнейшего транзита импортной плодоовощной продукции.

По словам Берга, преимущества области уже сегодня используются для перевалки грузов из республики. По экспертным оценкам, это около 100 тысяч тонн овощей и фруктов.