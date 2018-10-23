Американцы подготовят проект по переработке метанола в Узбекистане

Компания из США в течение трех месяцев проанализирует предварительные затраты на реализацию проекта, а также спрогнозирует результаты запуска предприятия.

ТАШКЕНТ, 23 окт –Sputnik. Американская Air Products в начале 2019 года подготовит предварительный проект по производству олефинов по технологии МТО (methanol to olefins), сообщил РИА Новости исполняющий обязанности председателя правления АО "Узбекнефтегаз" Бахром Ашрафханов.

"Сегодня мы подписали рамочное соглашение именно по началу работы по проекту "метанол в олефины", - сказал Ашрафханов в кулуарах форума.

В соответствии с документом американская компания в течение трех месяцев проанализирует предварительные затраты и составит прогноз результатов от реализации проекта.

Ранее во вторник Air Products и "Узбекнефтегаз" заключили соглашение о реализации проектов в области глубокой переработки газов стоимостью два миллиарда долларов.

© REUTERS / MAXIM ZMEYEV Узбекистан разделит с "Газпромом" продукцию по проекту месторождения Джел

Глава "Узбекнефтегаза" сообщил, что стороны сейчас рассматривают два варианта реализации проекта - по переработке одного миллиарда или полутора миллиардов природного газа в год с последующим получением метанола и производством олефинов.

"После этого мы примем решение, как двигаться дальше. Это будет зависеть от экономической эффективности и сырьевой базы проекта", - добавил Ашрафханов.

По данным "Узбекнефтегаза", в среднесрочной перспективе в стране планируется построить новый газохимический кластер предварительной стоимостью 4,25 миллиарда долларов на основе государственно-частного партнерства. В состав кластера войдут газохимический комплекс (ГХК) по технологии МТО, а также около десяти заводов по переработке полимеров с производством до 300 тысяч тонн готовой продукции. ГХК будет перерабатывать до полутора миллиардов кубометров газа и производить 200-250 тысяч тонн полипропилена, 100 тысяч тонн этиленпропиленового каучука, 100 тысяч тонн полиэтилентерефталата и этиленвинилацетата, 100-150 тысяч тонн этиленгликоля и полиэтилена.

Air Products - один из ведущих мировых производителей промышленных газов, работает на рынке более 75 лет.