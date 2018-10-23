Каждые две недели в Узбекистане будут выпускать российские тракторы

Стороны договорились о выпуске не менее 24 единиц техники в год – бульдозеров с мощностью двигателя до 590 лошадиных сил и трубоукладчиков грузоподъемностью от 25 до 100 тонн.

ТАШКЕНТ, 23 окт – Sputnik. Российская компания "Промтрактор" (бренд "Четра") договорилась с Узбекистаном о выпуске тракторов и спецтехники, сообщает пресс-служба производителя.

Речь идет о выпуске не менее 24 единиц в год – бульдозеров с мощностью двигателя до 590 лошадиных сил и трубоукладчиков с грузоподъемностью от 25 от 100 тонн.

"Руководство производственной компании "Промтрактор" приняло участие в деловой миссии российского бизнеса в Узбекистан, которая была приурочена к визиту президента Российской Федерации Владимира Путина", - говорится в сообщении.

Владимир Путин 18-19 октября посетил Узбекистан с официальным визитом, параллельно в РУ прошел первый российско-узбекистанский форум. По итогам было подписано в общей сложности более 800 документов, сумма контрактов превысила 27 миллиардов долларов.