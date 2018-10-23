Форум среди степи: стало известно, где пройдет "Евразийская неделя"

Главной темой для обсуждения на форуме в следующем году должно стать сельское хозяйство.

ТАШКЕНТ, 23 окт – Sputnik. Следующий международный форум "Евразийская неделя" пройдет в Кыргызстане.

"Следующий форум будет проходить в Кыргызстане, и, с учетом нашего приоритета, согласно которому каждый форум должен иметь максимальный практический интерес в стране проведения, фокусом следующего форума должно быть сельское хозяйство", - сообщила во вторник журналистам в Ереване министр по торговле Евразийской экономической комиссии Вероника Никишина.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Узбекистан примет участие в "Евразийской неделе" в Ереване

Третий ежегодный форум "Евразийская неделя проходит" в Ереване с 22 по 24 октября. В форуме участвуют свыше двух тысяч участников и более 150 спикеров, в числе которых — вице-премьеры и министры правительств, руководители госкорпораций и представители бизнеса государств-членов ЕАЭС.

На мероприятие съехались участники из России, Армении, Афганистана, Беларуси, Венгрии, Германии, Грузии, Ирана, Италии, Казахстана, Камбоджи, Кыргызстана, Китая, Литвы, Молдовы, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Соединенного Королевства, США, Таджикистана, Узбекистана, Швейцарии, Катара, Франции, Аргентины, Испании, Украины. В программу вошли свыше 30 дискуссионных мероприятий.