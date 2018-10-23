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Президент Республики Узбекистан принял министра торговли США

Финансы и технологии: США обозначили приоритеты в Узбекистане

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Экономика
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Президент Шавкат Мирзиёев 23 октября встретился с министром торговли Соединенных Штатов Америки Уилбуром Россом.

ТАШКЕНТ, 23 окт – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 23 октября принял министра торговли США Уилбура Росса, сообщает пресс-служба главы государства.

По итогам первого визита главы американского ведомства стороны наметили основные приоритеты в развитии отношений – это финансы и технологии. Они намерены наращивать взаимную торговлю, привлекать средства на наиболее перспективные проекты в различных сферах, расширять сотрудничество банковской сфере.

"С глубоким удовлетворением отмечены плодотворные итоги мероприятий Недели американского бизнеса в Узбекистане с участием руководителей и представителей всемирно известных промышленных холдингов, финансово-инвестиционных корпораций и банков США", - уточняется в сообщении.

Ранее в Ташкенте прошел узбекско-американский бизнес-форум. Соединенные Штаты намерены в несколько раз нарастить инвестиции и товарооборот с Узбекистаном.

Теги:
Экономика (наука), Узбекистан, США



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