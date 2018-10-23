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Мешки с картофелем. Архивное фото

Надежда на Узбекистан: Кыргызстан хочет продать соседям излишки картофеля

© Sputnik / Александр Кряжев
Экономика
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Из-за обвала цен на внутреннем рынке Кыргызстана Минсельхоз страны ищет возможности сбыта продукции кыргызских фермеров в России, Казахстане и Узбекистане из-за обвала цен на картофель на внутреннем рынке страны.

ТАШКЕНТ, 23 окт – Sputnik. Минсельхоз Кыргызстана ведет с Узбекистаном переговоры об экспорте картофеля и другой продукции, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на министра сельского хозяйства, пищевой мелиорации и промышленности  Нурбека Мурашева.

Минсельхоз страны, по словам чиновника, ищет возможности сбыта продукции кыргызских фермеров в России, Казахстане и Узбекистане из-за обвала цен на картофель на внутреннем рынке страны. Как заявил Мурашев, в 2018 году закупочная цена на картофель по сравнению с 2017 годом упала почти в два раза и составляет на внутреннем рынке республики около 5-7 сомов за килограмм.

"Был проведен анализ рынка. Ежегодно в октябре цена на картофель несколько ниже, чем в другие месяцы. Предполагаем, что с середины ноября цены повысятся. В данный момент ведутся переговоры об экспорте картофеля и другой продукции с Узбекистаном, Россией, Казахстаном, Таджикистаном", — сообщил он на встрече с президентом страны Сооронбаем Жээнбековым.

По словам министра, снижение цен обусловлено тем, что кыргызские фермеры увеличили площадь посевов картофеля почти на полторы тысячи гектаров, к тому же в 2018 году выдался хороший урожай этой культуры. Всего в Кыргызстане собрано 1,5 миллиона тонн картошки, при том, что внутренняя потребность страны составляет 800-900 тысяч тонн.

В ответ Жээнбеков подверг критике "недостаточную работу по прогнозированию ценовой политики на рынке".

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© Sputnik / Игорь Зарембо
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"Именно экспорт сельхозпродукции наряду с переработкой является одной из самых важных мер, направленных на поддержку тяжкого труда фермеров, и, следовательно, на развитие экономики страны. Вопрос экспорта продукции аграрного сектора должен быть приоритетным направлением в деятельности министерства сельского хозяйства", - подчеркнул президент.

Как сообщалось ранее, Узбекистан снова готов закупать картофель в Кыргызстане. Летом республика вводила запрет на ввоз картофеля из Кыргызстана, однако эмбарго не действует на собранный осенью продукт.  Изменение решения Узбекистана связано с дефицитом осеннего картофеля. По данным кыргызского депутата Ирины Карамушкиной, в Узбекистане дефицит картофеля доходит до полумиллиона тонн в год.




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