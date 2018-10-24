Без окон и дверей: что запретили ИП с нового года

ТАШКЕНТ, 24 окт - Sputnik. С 1 января 2019 года вступает в силу новый Перечень видов деятельности, которыми могут заниматься индивидуальные предприниматели без образования юридического лица.
Граждане встретили инициативу в штыки, комментаторы высказались против отмены той или иной разрешенной сегодня деятельности индивидуальных предпринимателей (далее – ИП).
В измененном документе указаны виды деятельности, которыми не смогут заниматься индивидуальные предприниматели с 2019 года.
Они не смогут продавать стройматериалы, цемент, шифер, лесоматериалы и древесину. По-прежнему сохранятся ограничения на реализацию алкогольной и табачной продукции, всех видов нефтепродуктов, изделий из драгметаллов и камней либо с применением таких материалов, аудиовизуальных произведений, фонограмм и программ для ЭВМ, новых импортных авто и фармтоваров.
Импортировать товары для последующей перепродажи можно будет в пределах пяти тысяч долларов.
Перерегистрировать уже существующее ИП, которое занимается видами деятельности, подпадающими под запрет, помогут Центры госуслуг. Например, перевести ИП в юрлицо или рассмотреть другие варианты.