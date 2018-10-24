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Без окон и дверей: что запретили ИП с нового года

© Sputnik / Виталий Аньков
Экономика
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Индивидуальным предпринимателям с нового года запрещено изготавливать пластиковые окна, двери, делать сырную продукцию и оказывать некоторые виды услуг.

ТАШКЕНТ, 24 окт - Sputnik. С 1 января 2019 года вступает в силу новый Перечень видов деятельности, которыми могут заниматься индивидуальные предприниматели без образования юридического лица.

Соискатель заполняет анкету
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Напомним, в августе обсуждался проект поправок к действующему перечню, предлагалось исключить из него восемь видов деятельности.

Граждане встретили инициативу в штыки, комментаторы высказались против отмены той или иной разрешенной сегодня деятельности индивидуальных предпринимателей (далее – ИП). 

В измененном документе указаны виды деятельности, которыми не смогут заниматься индивидуальные предприниматели с 2019 года.

Они не смогут продавать стройматериалы, цемент, шифер, лесоматериалы и древесину. По-прежнему сохранятся ограничения на реализацию алкогольной и табачной продукции, всех видов нефтепродуктов, изделий из драгметаллов и камней либо с применением таких материалов, аудиовизуальных произведений, фонограмм и программ для ЭВМ, новых импортных авто и фармтоваров. 

Импортировать товары для последующей перепродажи можно будет в пределах пяти тысяч долларов.

Бизнесмен за работой
© Flickr / Wonderlane
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Также бизнесмены не смогут изготавливать двери, окна и другие изделия из алюминиевого (пластикового) профиля; делать витражные работы, не смогут оказывать услуги по мойке автомобилей, готовить сыр и подобные продукты.

Перерегистрировать уже существующее ИП, которое занимается видами деятельности, подпадающими под запрет, помогут Центры госуслуг. Например, перевести ИП в юрлицо или рассмотреть другие варианты.




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