ВВП Узбекистана подрос на несколько процентов

Как отметили в Госкомстате, темпы роста обеспечила положительная динамика в основных отраслях экономики.

ТАШКЕНТ, 24 окт - Sputnik. По предварительной оценке, объем ВВП Узбекистана в январе-сентябре этого года в текущих ценах составил 244,3 трлн сумов, что превышает аналогичный показатель прошлого года на 5,2%, следует из отчета Государственного комитета по статистике.

В пересчете на душу населения ВВП составил 7,433 млн сумов, что на 3,5% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Как отметили в Госкомстате, темпы экономического роста обусловлены положительной динамикой в основных отраслях экономики.

TANG CHHIN SOTHY / AFP Азиатский банк развития понизил прогноз роста ВВП Узбекистана в 2018 году

Валовая добавленная стоимость (ВДС), создаваемая всеми отраслями экономики, составила 86,3% от общего объема ВВП и выросла на 5,3%. Чистые налоги на продукты, которые продемонстрировали рост на уровне 4,5%, составили оставшиеся 13,7% ВВП.

Наибольший вклад в прирост ВВП внесла сфера услуг, которая относительно января - сентября прошлого года выросла на 6%.

Услуги торговли (включая ремонт автотранспортных средств) выросли на 3,9%, услуги по проживанию и питанию – на 5,6%, услуги по перевозке и хранению – на 3,9%, информация и связь – на 17%.

В промышленности Госкомстат отметил прирост добавленной стоимости на 6,3%. При этом в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров добавленная стоимость выросла на 28,5%, в обрабатывающей промышленности - на 2,4%.

Валовой внутренний продукт – показатель, характеризующий итоговую стоимость всех оказанных услуг и произведенной продукции в стране. Валовая добавленная стоимость представляет собой разницу между стоимостью произведенных товаров и услуг и стоимостью товаров и услуг, полностью потребленных в процессе производства.