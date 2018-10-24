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Работница тепличного хозяйства

Россельхознадзор проверит, какие растения саженцы вырастили в Узбекистане

© Sputnik / Игорь Костин
Экономика
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Россельхознадзор проверит партии посадочного материала из Узбекистана и Афганистана, которые зарезервированы для отправки в Россию.

ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Россельхознадзор с четверга по субботу проведет инспектирование партий посадочного материала в Узбекистане и Азербайджане.

По приглашению национальных организаций по карантину и защите растений республик Азербайджан и Узбекистан специалисты Россельхознадзора посетят страны в период с 25 по 27 октября 2018 года.

"Целью визитов станет инспектирование партий посадочного материала, подготовленных к отправке в Россию участниками внешнеэкономической деятельности, заявки которых поступили в Россельхознадзор", — говорится в сообщении.

По результатам инспекции и лабораторной экспертизы ведомство примет решение о возможности ввоза в Россию из указанных республик зарезервированных партий посадочного материала.




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