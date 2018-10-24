Россельхознадзор проверит, какие растения саженцы вырастили в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Россельхознадзор с четверга по субботу проведет инспектирование партий посадочного материала в Узбекистане и Азербайджане.
По приглашению национальных организаций по карантину и защите растений республик Азербайджан и Узбекистан специалисты Россельхознадзора посетят страны в период с 25 по 27 октября 2018 года.
"Целью визитов станет инспектирование партий посадочного материала, подготовленных к отправке в Россию участниками внешнеэкономической деятельности, заявки которых поступили в Россельхознадзор", — говорится в сообщении.
По результатам инспекции и лабораторной экспертизы ведомство примет решение о возможности ввоза в Россию из указанных республик зарезервированных партий посадочного материала.