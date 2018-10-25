Американская Air Products изучит газовые проекты Узбекистана

Соглашение о сотрудничестве с "Узбекнефтегазом" предусматривает проведение маркетингового изучения потребностей в промышленных газах на внутреннем и внешнем рынках, а затем подготовку предложений по дальнейшему сотрудничеству.

ТАШКЕНТ, 25 окт - Sputnik. Во время прошедшего в Ташкенте Узбекско-Американского бизнес-форума АО "Узбекнефтегаз" и компания Air Products подписали соглашение о сотрудничестве.

Документ предусматривает, что американская компания изучит и оценит потенциальные проекты в Узбекистане, а также существующие установки по производству промышленных газов. Затем они разработают предложения по повышению показателей эффективности и безопасности, сообщила пресс-служба "Узбекнефтегаза".

Air Products в течение трех месяцев с даты подписания соглашения проведет маркетинговое изучение потребностей в промышленных газах на внутреннем и внешнем рынках, а затем подготовит предложение по дальнейшему сотрудничеству. Результаты исследования представят на согласование совместной рабочей группе.

АО "Узбекнефтегаз" и Air Products в мае этого года заключили Меморандум о взаимопонимании в отношении сотрудничества в рамках проекта по производству олефинов по технологии "метанол в олефины".

В августе заместитель премьер-министра Узбекистана Алишер Султанов и президент компании Air Products Сейфи Гассеми подписали план-график работ по взаимодействию предприятий топливно-энергетического комплекса (ТЭК) республики и корпорации Air Products для подготовки предложений по совместной реализации проектов в Узбекистане. Сформирована Совместная рабочая группа в составе представителей предприятий республики и американской корпорации.