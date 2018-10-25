Разбродин: узбекский легпром не выживет без экспорта хлопка и пряжи

ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Полный отказ от экспорта сырья в текстильной отрасли грозит серьезными последствиями для промышленности и для торговых отношений с партнерами, уверен президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрей Разбродин, в такой стратегии есть определенные риски и негативные стороны.
В частности, эксперт сомневается, что стране удастся за столь короткий срок полностью отказаться от экспорта сырья и полностью обрабатывать хлопок на собственных предприятиях.
"Нет еще ни одной экономики в мире, которая бы успешно работала только за счет выпуска готовой продукции. Взять тот же Китай, который лидирует и по текстилю, и по сырью — волокна, пряжа и другие полуфабрикаты этой отрасли. А они уже закупаются, в том числе Россией. Идеальной модели нет: перерабатывать все дома и продавать готовые изделия с прибавочной стоимостью – это скорее утопия", — поделился эксперт в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан.
Он добавил, что если вносить такие коррективы в производство, то необходимо обсуждать эти изменения со всеми заинтересованными сторонами, чтобы не нарушить уже сложившийся баланс потребления и выпуска продукции.
Он убежден, что, выбрав такой путь, промышленность должна регулироваться на государственном уровне, а только бизнес-структурами это решить невозможно и даже вредно для экономики.
"Если этим правильно управлять, то можно извлечь выгоду для всех заинтересованных сторон", — считает представитель отрасли.
Говоря о рисках для России остаться без узбекского хлопка, Разбродин заметил, что серьезного голода текстильная промышленность страны не почувствует.
"Во-первых, мы не так много потребляем хлопкового сырья, к тому же уже сейчас начинаем потихоньку выращивать эту культуру в России. Опять же не стоит забывать про другие страны-экспортеры — Таджикистан, Туркменистан, Казахстан. Если же говорить о какой-то кооперации, то тут просто надо договариваться, учитывая потребности рынков стран-партнеров", — подчеркнул эксперт.