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Кольцепрядильная машина немецкой фирмы Saurer Schlafhorst

Разбродин: узбекский легпром не выживет без экспорта хлопка и пряжи

© Saurer Schlafhorst
Экономика
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Узбекистан планирует к 2025 году полностью отказаться от экспорта хлопка-сырца, пряжи и других полуфабрикатов, перейдя на продажу за границу уже готового текстиля. Выручка может возрасти до 7 миллиардов долларов в год. В чем риски, Sputnik выяснил у эксперта отрасли.

ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Полный отказ от экспорта сырья в текстильной отрасли грозит серьезными последствиями для промышленности и для торговых отношений с партнерами, уверен президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрей Разбродин, в такой стратегии есть определенные риски и негативные стороны.

В частности, эксперт сомневается, что стране удастся за столь короткий срок полностью отказаться от экспорта сырья и полностью обрабатывать хлопок на собственных предприятиях.

"Нет еще ни одной экономики в мире, которая бы успешно работала только за счет выпуска готовой продукции. Взять тот же Китай, который лидирует и по текстилю, и по сырью — волокна, пряжа и другие полуфабрикаты этой отрасли. А они уже закупаются, в том числе Россией. Идеальной модели нет: перерабатывать все дома и продавать готовые изделия с прибавочной стоимостью – это скорее утопия", — поделился эксперт в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан.

Он добавил, что если вносить такие коррективы в производство, то необходимо обсуждать эти изменения со всеми заинтересованными сторонами, чтобы не нарушить уже сложившийся баланс потребления и выпуска продукции.

Сбор урожая хлопка в Изобильненском районе Ставропольского края. Впервые за 50 лет на Ставрополье собирают урожай хлопка.
© Sputnik / Денис Абрамов
Обратно к истокам: впервые за 50 лет на Ставрополье собирают хлопок
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"Я был на предприятиях в Узбекистане, видел, что перерабатывающие мощности у них растут, это правда, но нужно учитывать рыночные механизмы. У производителя должен быть запас на 30-40% от возможностей сбыта, иначе настанет момент, когда им просто некому будет продавать эту продукцию, будучи привязанными к выстроенной вертикали", — пояснил Разбродин.

Он убежден, что, выбрав такой путь, промышленность должна регулироваться на государственном уровне, а только бизнес-структурами это решить невозможно и даже вредно для экономики.

"Если этим правильно управлять, то можно извлечь выгоду для всех заинтересованных сторон", — считает представитель отрасли.

Говоря о рисках для России остаться без узбекского хлопка, Разбродин заметил, что серьезного голода текстильная промышленность страны не почувствует.

"Во-первых, мы не так много потребляем хлопкового сырья, к тому же уже сейчас начинаем потихоньку выращивать эту культуру в России. Опять же не стоит забывать про другие страны-экспортеры — Таджикистан, Туркменистан, Казахстан. Если же говорить о какой-то кооперации, то тут просто надо договариваться, учитывая потребности рынков стран-партнеров", — подчеркнул эксперт.

Хлопок
© AFP 2018 / AAMIR QURESHI
Узбекистан к 2025 году намерен прекратить экспорт хлопка-волокна
В заключение он заметил, что искусственный запрет на продажу той или иной продукции может расцениваться как своего рода торговый диктат, в ответ на который Россия может просто отказаться покупать готовую продукцию. Так что, уверен Разбродин, для взаимной выгоды целесообразнее договариваться по конкретным пунктам, чтобы не нарушать торгово-экономического баланса.

Теги:
Промышленность, текстиль, хлопок, Россия, Узбекистан



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