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Платежный терминал для банковской карты

Птица высокого полета: новая платежная система Узбекистана получила название

© Sputnik / Александр Кряжев
Экономика
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Все желающие могли выбрать один из трех вариантов - Humo, Adras, Anor.

ТАШКЕНТ, 26 окт - Sputnik. Центробанк Узбекистана подвел итоги голосования в конкурсе на определение лучшего названия для национальной розничной платежной системы.

Первое место с результатом 45,3% получил вариант Humo.

Терминал оплаты банковскими картами
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Узбекистанцам предложили придумать название для новой платежной системы
Центральный банк объявил конкурс на лучшее название для национальной платежной системы в сентябре этого года. Конкурс проходил в два этапа. На первом этапе, который продолжался до 1 октября, принимались различные варианты, лучшие из них затем вошли в шорт-лист для голосования. Наименование платежной системы должно было быть уникальным, иметь национальный колорит и состоять из одного-двух слов. На этом этапе поступило 2439 предложений.

Наиболее популярными вариантами, отвечающими требованиям конкурса, стали Humo, Adras и Anor. На втором этапе можно было проголосовать за одно из предложенных названий.

Создание национальной платежной системы предусмотрено постановлением президента Узбекистана "О мерах по развитию национальной платежной системы" от 19 сентября 2018 года.




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