Птица высокого полета: новая платежная система Узбекистана получила название

Центральный банк объявил конкурс на лучшее название для национальной платежной системы в сентябре этого года. Конкурс проходил в два этапа. На первом этапе, который продолжался до 1 октября, принимались различные варианты, лучшие из них затем вошли в шорт-лист для голосования. Наименование платежной системы должно было быть уникальным, иметь национальный колорит и состоять из одного-двух слов. На этом этапе поступило 2439 предложений.
Наиболее популярными вариантами, отвечающими требованиям конкурса, стали Humo, Adras и Anor. На втором этапе можно было проголосовать за одно из предложенных названий.
Создание национальной платежной системы предусмотрено постановлением президента Узбекистана "О мерах по развитию национальной платежной системы" от 19 сентября 2018 года.