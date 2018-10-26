Китай инвестирует в строительство объектов в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 26 окт - Sputnik. В Торгово-промышленной палате Узбекистана прошла встреча с китайской делегацией деловых кругов провинции Хубей во главе с заместителем директора Департамента по коммерции провинции Юань Яцзе.
В составе делегации были представители строительной отрасли, которые специализируются на возведении автомобильных шоссе, железнодорожных линий, мостов и многоэтажных зданий производственных комплексов.
На встрече стороны договорились об инвестициях китайской стороны в строительную сферу республики, передает пресс-служба ТПП Узбекистана.
Компании, участвующие в бизнес-встрече, осуществляли ряд крупных проектов в Китае, например, принимали участие в строительстве Шанхайского всемирного финансового центра, возведении железнодорожной линии Цинхай - Тибет протяженностью 523 км и других крупных инфраструктурных объектах.