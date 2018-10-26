Больше фабрик: Мирзиёев и хокимы обсудили план развития Юнусабадского района

ТАШКЕНТ, 26 окт - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил разработать "дорожные карты" по каждому из 38 запланированных на 2019 год проектов в Юнусабадском районе Ташкента в области промышленности и оказания услуг, сообщает пресс-служба.
В совещании, посвященном дальнейшему улучшению социальной инфраструктуры Юнусабада, участвовали хокимы, ответственные лица и руководители Ташкента и Юнусабадского района, председатели махаллей, сообщает пресс-служба.
Президент отметил, что необходимо разработать "дорожные карты" по каждому из 38 запланированных на 2019 год проектов в области промышленности и оказания услуг. Необходимо указать инициаторов и источники финансирования проектов.
На базе выявленных в результате инвентаризации 332 неиспользуемых объектов и земельных участков Мирзиёев поручил организовать новые производства. Примером такого второй жизни для таких стала фабрика кондитерских изделий "Амилов", которую президент посетил перед совещанием.
Предприятие проектной стоимостью 62 миллиона долларов организовано на месте бывшего Ташкентского лакокрасочного завода, сообщила пресс-служба главы республики. После реконструкции здания завода фабрика введена в строй 5 октября текущего года. Здесь установлено современное оборудование из Германии, Швейцарии, Италии, Австрии, Голландии. Работой обеспечены почти 830 человек.
Президент поручил расширять мощности предприятия, увеличивать количество таких фабрик, локализовать производство других видов импортируемой продукции.