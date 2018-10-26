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Шавкат Мирзиёев провел в Узэкспоцентре совещание

Больше фабрик: Мирзиёев и хокимы обсудили план развития Юнусабадского района

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Экономика
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На совещании с руководством Ташкента и Юнусабадского района президент поручил организовать новые производства ва базе выявленных в результате инвентаризации 332 неиспользуемых объектов и земельных участков.

ТАШКЕНТ, 26 окт - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил разработать "дорожные карты" по каждому из 38 запланированных на 2019 год проектов в Юнусабадском районе Ташкента в области промышленности и оказания услуг, сообщает пресс-служба.

В совещании, посвященном дальнейшему улучшению социальной инфраструктуры Юнусабада, участвовали хокимы, ответственные лица и руководители Ташкента и Юнусабадского района, председатели махаллей, сообщает пресс-служба.

Президент отметил, что необходимо разработать "дорожные карты" по каждому из 38 запланированных на 2019 год проектов в области промышленности и оказания услуг. Необходимо указать инициаторов и источники финансирования проектов.

На базе выявленных в результате инвентаризации 332 неиспользуемых объектов и земельных участков Мирзиёев поручил организовать новые производства. Примером такого второй жизни для таких стала фабрика кондитерских изделий "Амилов", которую президент посетил перед совещанием.

Шавкат Мирзиёев посетил фабрику кондитерских изделий Амилов
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Шавкат Мирзиёев посетил фабрику кондитерских изделий "Амилов"

Предприятие проектной стоимостью 62 миллиона долларов организовано на месте бывшего Ташкентского лакокрасочного завода, сообщила пресс-служба главы республики. После реконструкции здания завода фабрика введена в строй 5 октября текущего года. Здесь установлено современное оборудование из Германии, Швейцарии, Италии, Австрии, Голландии. Работой обеспечены почти 830 человек.

Мирзиёев проинспектировал строительство Business city
© Пресс-служба президента Узбекистана.
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Фабрика способна выпускать в год около 50 тысяч тонн кондитерской продукции. Сейчас на нем изготавливают около 60 видов продукции: шоколад, конфеты, печенье, вафли. Ранее подобную продукцию Узбекистан импортировал. Благодаря изделиям фабрики "Амилов" импорт подобных кондитерских изделий в Узбекистан сократился на 40%. Предприятие намерено экспортировать в год продукцию на 10 миллионов долларов.

Президент поручил расширять мощности предприятия, увеличивать количество таких фабрик, локализовать производство других видов импортируемой продукции.




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