Сколько корейские инвесторы готовы вложить в бизнес-центр в Tashkent City

ТАШКЕНТ, 28 окт - Sputnik. В строительство на территории Международного делового центра Tashkent City одного из самых высокотехнологичных офисных зданий в столице Узбекистана вложат не менее 50 миллионов долларов США.
Инвесторами проекта выступают сразу три крупнейших банка Узбекистана (Алокабанк, Асакабанк и Узпромстройбанк) и компания Bomi Engineering & Construction Co Ltd из Южной Кореи.
Бизнес-центр класса А предполагает наличие охраняемого наземного и подземного паркинга, круглосуточное видеонаблюдение, шумоизоляцию, обеспечение умными технологиями. Земельные работы на лоте №6 стартуют уже в начале следующего года.
По его словам, техника приступит к работе на объекте в течение ближайших трех месяцев.
Канг Син Гу подчеркнул, что рост экономических показателей в Узбекистане стремителен: развивается бизнес, создаются выгодные условия для предпринимателей.
Проект здания пока находится пока только в стадии разработки. Представители корейской компании обещают привезти в Ташкент много современной техники, оборудования и материалов из разных стран.
"Предварительная сумма инвестиций – не менее 50 миллионов долларов США. Однако, окончательный бюджет может отличаться от запланированного, детально можно будет его рассчитать после завершения проектирования высотки", - добавил Канг Син Гу.
Представитель корейской компании подчеркнул, что они планируют зарабатывать на аренде офисов и других объектов. Кроме того, будет открыто представительство корейской строительной компании в Узбекистане, чтобы в ближайшем будущем расширить географию проектов республике. Bomi Engineering & Construction Co Ltd планирует вкладывать в строительство объектов в стране и не выводить прибыль из Узбекистана, чтобы реинвестировать в местные объекты.
Масштабный проект строительства международного делового центра Tashkent City власти республики хотят завершить за 4 года, строительные работы активно ведутся на семи лотах.