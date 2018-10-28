Сколько корейские инвесторы готовы вложить в бизнес-центр в Tashkent City

ТАШКЕНТ, 28 окт - Sputnik. В строительство на территории Международного делового центра Tashkent City одного из самых высокотехнологичных офисных зданий в столице Узбекистана вложат не менее 50 миллионов долларов США.

Инвесторами проекта выступают сразу три крупнейших банка Узбекистана (Алокабанк, Асакабанк и Узпромстройбанк) и компания Bomi Engineering & Construction Co Ltd из Южной Кореи.

Бизнес-центр класса А предполагает наличие охраняемого наземного и подземного паркинга, круглосуточное видеонаблюдение, шумоизоляцию, обеспечение умными технологиями. Земельные работы на лоте №6 стартуют уже в начале следующего года.

"Сейчас мы занимаемся изучением и анализом состава почвы, параллельно наши специалисты из Кореи заняты проектированием сооружения, схематичным и детальным дизайном. Также в стадии завершения процесс очистки стройплощадки и приемки земельного участка от Дирекции МДЦ Tashkent City. Планируется использовать метод скоростного проектирования, разработки дизайна и строительства, чтобы вписаться в график реализации проекта. При этом нужно особо подчеркнуть, что контроль качества возводимых конструкций будет осуществлен в соответствии со всеми международными стандартами", - рассказал Sputnik проект-менеджер компании Канг Син Гу.

По его словам, техника приступит к работе на объекте в течение ближайших трех месяцев.

Канг Син Гу подчеркнул, что рост экономических показателей в Узбекистане стремителен: развивается бизнес, создаются выгодные условия для предпринимателей.

Дирекция МДЦ Tashkent City Турецкие специалисты построят зону деловой активности Tashkent City

"Мы как иностранные инвесторы также имеем ряд льгот и преференций. К примеру, освобождение от таможенных пошлин, от налога на доходы, вместе с тем, нам оказывается визовая поддержка и т.д. Дирекция МДЦ Tashkent City выступает в качестве координатора проекта, нам помогают держать контакт с соответствующими государственными структурами и ведомствами в Узбекистане. Такая поддержка незаменима особенно в таких аспектах, как утверждение дизайна, оформление визы и таможенные вопросы и прочее", - добавил он.

Проект здания пока находится пока только в стадии разработки. Представители корейской компании обещают привезти в Ташкент много современной техники, оборудования и материалов из разных стран.

"Предварительная сумма инвестиций – не менее 50 миллионов долларов США. Однако, окончательный бюджет может отличаться от запланированного, детально можно будет его рассчитать после завершения проектирования высотки", - добавил Канг Син Гу.

Представитель корейской компании подчеркнул, что они планируют зарабатывать на аренде офисов и других объектов. Кроме того, будет открыто представительство корейской строительной компании в Узбекистане, чтобы в ближайшем будущем расширить географию проектов республике. Bomi Engineering & Construction Co Ltd планирует вкладывать в строительство объектов в стране и не выводить прибыль из Узбекистана, чтобы реинвестировать в местные объекты.

Масштабный проект строительства международного делового центра Tashkent City власти республики хотят завершить за 4 года, строительные работы активно ведутся на семи лотах.