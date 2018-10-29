В Узбекистане испытали первый автомобиль с турбодвигателем

ТАШКЕНТ, 29 окт - Sputnik. На Пскентском автомобильном полигоне 27 октября прошла презентация автомобиля Malibu с турбодвигателем, сообщается на странице GM Uzbekistan в Facebook.

Испытания на тест-драйве проходили в рамках программы обновления модельного ряда. Такой автомобиль, как отмечают специалисты, способен разогнаться до 100 километров в час – это на 1,7 секунды быстрее стандартного.

"По сравнению с характеристиками автомобиля Malibu с атмосферным двигателем 2,5 литра автомобиль с турбодвигателем при аналогичном расходе топлива характеризуется увеличенной мощностью – 253 лошадиных силы. Для сравнения, атмосферный двигатель объемом 2,5 литра выдает номинальную мощность в 186 лошадиных сил", - уточняется в сообщении.

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