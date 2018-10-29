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Рост цен на бензин

Корейская компания запустит в Узбекистане производство бензина из метанола

© Sputnik / Артем Житенев
Экономика
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Проект планируют запустить к 2023 году, примерная стоимость составляет 200 миллионов долларов.

ТАШКЕНТ, 29 окт - Sputnik. Южнокорейская компания GS Engineering & Construction Corporation к 2023 году намерена запустить в Узбекистане производство бензина из метанола, сообщает РИА Новости.

Стоимость проекта составит около 200 миллионов долларов, он включен в перечень программ, подготовленных к реализации с 2019 по 2024 год.

Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций
© Sputnik / Максим Богодвид
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В декабре этого года GS, "Узхимпром" и "Навоиазот" намерены подписать учредительные документы.

Мощность предприятия составят 104,3 тысячи тонн бензина из метанола и 14,4 тысячи тонн пропан-бутановой смеси. Стороны планируют начать строительство в мае 2020 года.

Ранее сообщалось о росте в Узбекистане цен на газ, свет и бензин – с ноября автобензин марки Аи-80 будет стоить четыре тысячи сумов за литр, марки Аи-91 – 4,5 тысячи сумов за литр.

Кроме того, в Юнусабадском районе Ташкента введут базовые нормы потребления электричества и газа.

Метанол - простейший одноатомный спирт, в газовой промышленности также применяется для борьбы с использованием гидратов из-за низкой температуры и хорошей растворимости.

Теги:
производство, Южная Корея, Бензин



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