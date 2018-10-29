Повлияют ли на казахский бизнес ограничения на ввоз техники в Узбекистан

ТАШКЕНТ, 29 окт – Sputnik. Ограничения на ввоз товаров в Узбекистан не станут сильным ударом для всего казахстанского бизнеса, считает заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований при президенте Казахстана Санат Кушкумбаев.

Государственный таможенный комитет Узбекистана ранее предложил ужесточить нормы беспошлинного ввоза физическими лицами отдельных товаров через автодорожные (пешеходные), железнодорожные и речные пункты пропуска государственной границы. Проектом постановления кабинета министров, опубликованным для обсуждения, намечено внести изменения в количественные нормы беспошлинного ввоза, введенные в июне.

"Это внутренняя стратегия Узбекистана. Мы понимаем, что Узбекистану это ограничение важно с точки зрения сохранения экономического баланса, для того, чтобы и местные фирмы, продавцы и производители не разорились, и это важный аспект", - отметил он.

По словам эксперта, местные реформы двух стран еще не синхронизированы.

"Для того чтобы люди могли покупать в Ташкенте или у себя в регионе продукцию по стоимости, которая им привлекательна, нам нужно синхронизировать наши экономические реформ", - сказал Кушкумбаев и добавил, что в Казахстане были бы очень рады успеху Узбекистана во всех сферах.

Как отметил Кушкумбаев, введенные ограничения на ввоз товаров не окажут решающее влияние на бизнес-сотрудничество двух стран.

© sputnik Амир Исаев Норма беспошлинного ввоза продукции в Узбекистан ограничена

"Возможно, какой-то предприниматель недополучит прибыль. Но это я бы назвал тактической потерей. Если говорить стратегически, учитывая интересы целых наших стран, естественно, мы заинтересованы в том, чтобы рынки развивались шире. Казахстанская продукция тогда и в Узбекистане будет представлена, или наоборот, те фирмы, которые представлены в Казахстане, смогут свои торговые центры или точки открыть на территории Узбекистана. Не обязательно людям ехать за 100-150 км в Шымкент, когда можно наладить экспорт", - заключил эксперт.

Если сейчас по 20 наименованиям бытовых товаров можно ввозить в Узбекистан одну единицу ежемесячно, то предлагается увеличить этот срок до 6 месяцев, а для "прочих" товаров — с 2 кг каждого наименования в сутки до 2 кг каждого наименования в месяц.

В августе Центральный банк Узбекистана в своем отчете сообщал, что введение количественных норм ввоза повлияло на динамику цен на бытовую технику. В частности, утюги подорожали на 3,1%, электрочайники — на 2,4% и пылесосы — на 1,1%.

Обсуждение проекта постановления кабмина завершится 4 ноября.