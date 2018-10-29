Курс валют в Узбекистане: доллар растет, евро продолжает падение

Американская валюта подорожала на 10,77 сума, единая европейская валюта подешевела на 79,85 сума.

ТАШКЕНТ, 29 окт - Sputnik. Центробанк Узбекистана днем 29 октября установил новый курс валют: доллар США подорожал на 10,77 сума - до 8236,87 сума, евро, в свою очередь, подешевел на 79,85 сума - до 9390,86 сума.

Кроме того, курс российского рубля также снизился на 0,57 сума - до 125,19 сума.

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Курсы иностранных валют Центрального банка РУ используются для ведения бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности по валютным операциям.

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