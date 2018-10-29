20:07 29 Октября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.76
  • EUR9470.71
  • USD8226.10
Поиск
Денежные купюры и монеты разных стран

Курс валют в Узбекистане: доллар растет, евро продолжает падение

© Sputnik / Михаил Кутузов
Экономика
Получить короткую ссылку
23701

Американская валюта подорожала на 10,77 сума, единая европейская валюта подешевела на 79,85 сума.

ТАШКЕНТ, 29 окт - Sputnik. Центробанк Узбекистана днем 29 октября установил новый курс валют: доллар США подорожал на 10,77 сума - до 8236,87 сума, евро, в свою очередь, подешевел на 79,85 сума - до 9390,86 сума.

Кроме того, курс российского рубля также снизился на 0,57 сума - до 125,19 сума.

Платежный терминал для банковской карты
© Sputnik / Александр Кряжев
Птица высокого полета: новая платежная система Узбекистана получила название

Курсы иностранных валют Центрального банка РУ используются для ведения бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности по валютным операциям.

Регулятор может воздействовать на уровень спроса и предложения через денежно-кредитную политику путем сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте.

На прошлой неделе ЦБ подвел итоги голосования в конкурсе на лучшее название для национальной розничной системы – первое место с результатом чуть более 45% получил вариант Humo.

Теги:
евро, доллары, валюта



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Экс-игрок сборной Испании Луис Гарсия в Узбекистане
В Узбекистане устроили свое Эль-Класико с участием футболиста "Барселоны"
Мама для бельчонка
Умилительное видео: как 20-летний студент стал мамой для бельчонка
Кто самый грозный: рейтинг армий мира

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054