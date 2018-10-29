Узбекистанцы могут онлайн обратиться за разрешением на торговлю алкоголем

ТАШКЕНТ, 29 окт - Sputnik. Подать документы для получения разрешительного свидетельства на розничную торговлю алкогольной продукцией, а также его реализацию предприятиями общепита теперь можно через портал государственных интерактивных услуг, сообщает Norma.uz.

Услуга "Разрешительное свидетельство на право осуществления розничной торговли алкогольной продукцией" позволит подають документы, предусмотренные постановлением президента "О мерах по дальнейшему упорядочению розничной торговли алкогольной продукцией".

Для получения свидетельства юридическому лицу необходимо представить заявление о выдаче разрешительного свидетельства с указанием наименования и организационно-правовой формы юридического лица, места его нахождения (почтового адреса), указать наименование учреждения банка и номер расчетного счета в банке. Потребуется также копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица и копия документа, свидетельствующего о наличии сформированного уставного фонда в размере не менее 100 МРЗП в городах и не менее 50 МРЗП в сельской местности и отдаленных горных районах. Кроме того, понадобится копия банковского документа, свидетельствующего об уплате местного сбора за право розничной торговли.

Заявление должны рассмотреть специальные комиссии при Совете Министров Каракалпакстана, хокимиятах областей и Ташкента.

Услуга "Разрешительное свидетельство на право реализации алкогольной продукции предприятием общественного питания" позволяет подать документы, предусмотренные постановлением Кабинета Министров "О мерах по упорядочению порядка реализации алкогольной продукции предприятиями общественного питания".

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Чтобы получить свидетельство, юридические лица должны предоставить заявление с указанием организационно-правовой формы и наименования предприятия общественного питания, его местонахождения, наименования банка и номера расчетного счета в банке, копию свидетельства о государственной регистрации предприятия общественного питания. Также понадобится копия документа, подтверждающего наличие сформированного уставного фонда не менее чем в 100 МРЗП в городах и не менее чем в 50 МРЗП в сельской местности и отдаленных горных районах. Потребуется еще справка обслуживающего банка о наличии расчетного терминала по приему платежей с банковских пластиковых карточек и копия банковского документа, подтверждающего уплату сбора за выдачу разрешительного свидетельства в соответствии с заявленным сроком.

Заявление рассматривают районные (городские) хокимияты по месту нахождения заявителя.

Обе услуги доступны только авторизированным пользователям – юридическим лицам, имеющим электронную цифровую подпись (ЭЦП). В обоих случаях по факту рассмотрения заявитель получает извещение о принятом решении, а при положительном исходе о необходимости получить свидетельство.