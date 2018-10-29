СМИ: Ravon могут снова начать продавать в России, но цены будут "кусаться"

ТАШКЕНТ, 29 окт - Sputnik. Автомобили Ravon поступили в несколько автосалонов Уфы, но покупателям их пока не предлагают, сообщает "Российская газета".

Снимок с автовозом, траснпортирующим несколько хэтчбеков R2, а также седаны R3 и R4 в сторону Уфы, появился в социальных сетях еще в начале октября.

По данным издания, эти машины действительно поступили в уфимские автосалоны, но пока покупателям их не предлагают. Цена на эти машины может вырасти едва ли не вдвое. По информации "Российской газеты", за седан R3 в максимальной комплектации дилер намерен просить 1 000 050 рублей, за аналогичный R4 - 1 089 000, тогда как ранее они стоили 579 000 и 629 000 рублей соответственно.

"Цены еще не утверждены, поэтому машины пока купить нельзя", - рассказал изданию менеджер уфимского автосалона. Он добавил, что, вероятно, цены будет близкими к вышеназванным - то есть, превысят миллион рублей.

Комментарии представителей Ravon в России газете получить не удалось. На официальном сайте бренда прайс-листы отсутствуют, поскольку "цены пересматриваются".

© Sputnik / Антон Денисов GM Uzbekistan увеличит цены на свои авто на экспортных рынках

Поставки автомобилей узбекской марки в Россию были приостановлены в конце весны, хотя продажи по итогам первого квартала выросли на 152%. За лето в РФ не реализовали в РФ ни одной машины. Как ранее объяснили "РГ" в компании, причиной прекращения продаж в России стал пересмотр ценовой политики.

О том, что узбекско-американский автомобильный концерн GM Uzbekistan планирует увеличить стоимость своих авто на экспортных рынках, Sputnik сообщал еще в июне. Главными экспортными рынками для GM Uzbekistan являются Россия и Казахстан, куда авто экспортируются под брендом Ravon.

На сегодняшний день GM Uzbekistan производит восемь моделей на трех своих производственных площадках в Асаке, Хорезме и Ташкенте. Это автомобили под брендами Chevrolet и Ravon: Spark (R2), Nexia (R3), Cobalt (R4), Lacetti (Gentra), Captiva, Malibu, Damas и Labo.