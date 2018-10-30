В тепличных условиях: "Эко-культура" будет выращивать овощи в Узбекистане

На Первом российско-узбекском форуме межрегионального сотрудничества была достигнута договоренность о постройке теплиц для выращивания помидоров, проект оценивается в 472 миллиона долларов.

ТАШКЕНТ, 30 окт - Sputnik. "Эко-культура" намерена создать в Узбекистане крупнейшее производство томатов, сообщил президент компании Александр Рудаков.

Площадь теплиц - 314 гектаров, их стоимость составит 472 миллиона долларов (около 31 миллиарда рублей по текущему курсу).

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Договоренность о реализации проекта была достигнута на Первом российско-узбекском форуме межрегионального сотрудничества, прошедшем 18-19 октября в Ташкенте, и подтверждается на сайте Минэкономики Узбекистана. В сообщении говорится о создании агрокомплекса по выращиванию, хранению, переработке и упаковке сельскохозяйственной продукции годовой мощностью 65,7 тысячи тонн.

Как рассказал "Агроинвестору" вице-президент по стратегии и маркетингу "Эко-культуры" Сергей Фоменков, сейчас проводятся предпроектные работы на месте строительства, сформулировано техническое задание на проектирование, идет проектирование.

"Первую очередь в 90 гектаров планируем ввести в эксплуатацию в августе 2019 года, вторую и третью очереди — в 2020 году", — рассказал Фоменков.

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Основная агрокультура, которая будет выращиваться, — томат. При выходе на проектные мощности суммарный годовой объем, по словам Фоменкова, составит 130 тысяч тонн.

Еще 92 миллиона долларов "Эко-культура" намерена потратить на закладку тысячи гектаров садов, где будет выращивать черешню, абрикосы, сливу, персики, рассказал Рудаков. Также "Эко-культура" планирует построить хранилища, завод сублимированной сушки и завод глубокой заморозки.

Рудаков отметил, что в Узбекистане хороший инвестиционный климат: большая господдержка, минимум бюрократии, долгосрочные налоговые льготы для инвесторов, а также хорошие погодные условия и дешевый труд. Себестоимость продукции, по оценке компании, будет примерно на 10% ниже, чем в России. 40% продукции пойдет в Россию, 60% — в Китай, Южную Корею и Японию, на Ближний Восток и в Европу.

Оправданность инвестиций в сумме почти 500 миллионов долларов может вызывать вопросы, комментирует руководитель проектов практики АПК "НЭО Центра" Максим Никиточкин. Однако "Эко-культура" планирует инвестировать поэтапно: бюджет первой очереди — 90 га пленочных теплиц четвертого поколения — составит около 7,5 миллиарда рублей.

"То есть удельные вложения планируются в три раза ниже, чем в "стандартные" стеклянные теплицы в России, что ведет к более низкой себестоимости продукции. С учетом отмены компенсации капзатрат по тепличным проектам в России реализация данного проекта в Узбекистане выглядит логичной", — оценивает Никиточкин.

Он также отметил, что реализовывать произведенные томаты планируется в России, а не в Узбекистане, где "Эко-культуре" пришлось бы конкурировать с китайскими производителями.

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"И к этому есть существенные предпосылки в виде значительного дефицита тепличных томатов в Сибирском федеральном округе — около 86 тысяч тонн в год", — напомнил "Агроинвестору" эксперт.

В то же время риском для подобного проекта Никиточкин считает экономико-политический вопрос. Так, предыдущие власти Узбекистана под руководством Ислама Каримова нередко национализировали активы иностранного бизнеса на своей территории.

"Однако за последние шесть лет Узбекистан сделал гигантский прыжок в рейтинге Doing Business, переместившись со 166-го места на 74-е, что, несомненно, снижает риски инвестиций в данную страну", — признает Никиточкин.

По итогам 2017 года Узбекистан поставил в Россию 50,8 тысячи тонн овощей на 34,5 миллиона долларов, следует из данных ФТС. В том числе ввоз томатов составил 8 тысяч тонн — 1,4% всего российского импорта. Фруктов и орехов из Узбекистана было закуплено 102 тысячи тонн стоимостью 77,5 миллиона долларов, основной объем пришелся на виноград (39,6 тысячи тонн), персики (13,8 тысячи тонн), вишню и черешню (6,2 тысячи тонн).

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ООО "АПХ Эко-культура" создано в 2015 году, принадлежит в равных долях предпринимателям Александру Рудакову, Андрею Петренко, Ирине Ашиновой и ООО "Т9", следует из данных kartoteka.ru. У агрохолдинга есть тепличные комплексы общей площадью 145 га в Ставропольском крае, Липецкой и Ленинградской областях, продукция реализуется под торговыми марками "Эко-культура" и "С чистого листа". К 2023 году площади теплиц планируется довести до 582 гектаров, вложив 120 миллиардов рублей.

Ранее в октябре "Эко-культура" объявила еще о целом ряде проектов. Так, вице-президент по стратегии и маркетингу компании Сергей Фоменков рассказывал "Агроинвестору", что холдинг намерен вложить 5,6 миллиарда рублей в садоводство в Ставропольском крае.