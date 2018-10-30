На Avito продают самолет

ТАШКЕНТ, 29 окт - Sputnik. На сервисе частных объявлений Avito.ru появилось объявление о продаже самолета Ан-124 "Руслан", принадлежащего авиакомпании "Руслан".

Год выпуска тяжелого дальнего транспортного самолета – 1994-й, состояние удовлетворительное.

"Ан-124 — советский тяжелый дальний транспортный самолет 4-го поколения, разработки ОКБ им. О. К. Антонова", - говорится в объявлении.

Стоимость самолета составляет более 833 миллионов рублей, с 2013 года он находится в Ульяновске. Размах крыла составляет 73,3 метра, длина – 69,1 метра, высота – 20,78 метра.

В данный момент компания "Полет" проходит процедуру банкротства, 28 октября Арбитражный суд Москвы продлил на полгода конкурсное производство.

Проблемы перевозчика связаны с заявлением организации "Ильюшин Финанс Ко", которая заявляет о долге перед ней в 163 миллиона рублей.