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Центральный банк Республики Узбекистан

Какие переводы считать подозрительными: Центробанк ужесточил критерии

© Баходыр Мамаджанов
Экономика
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Новые правила относительно денежных переводов физических лиц вступают в силу с 29 января 2019 года.

ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. Денежные переводы физических лиц на сумму от 12,4 тысячи долларов, перечисленные в течение месяца, будут с 2019 года считаться подозрительными в Узбекистане, следует из постановления ЦБ и Генпрокуратуры.

"Получение отправленных из-за рубежа или отправление за рубеж физическими лицами денежных средств в иностранной валюте, также через системы денежных переводов, на общую сумму, равную или превышающую 500-кратный размер минимальной заработной платы, единовременно или многократно в течение срока, не превышающего одного месяца", — говорится в тексте документа.

Постановление вступает в действие спустя три месяца после его принятия, то есть с 29 января 2019 года.

Сейчас, в соответствии с нормативными документами ЦБ, денежная операция считается подозрительной при переводе суммы в 500-кратном размере минимальной зарплаты (около 12,4 тысячи долларов) в течение трех месяцев.

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© Sputnik / Владимир Трефилов
ЦБ Узбекистана назвал размеры "подозрительных денежных переводов"
В список подозрительных операций включены также передаваемые средства нерезидентов в качестве грантов, финансовой помощи, займов или безвозмездной помощи.

По данным регулятора, объем денежных переводов в январе-июне этого года в Узбекистане вырос до 2,3 миллиарда долларов, что на 14% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Узбекистан сохранил лидерство среди других государств СНГ по объему полученных из России личных переводов — в первом квартале 2018 года в эту страну перевели 530 миллионов долларов (минус 11%), следует из материалов, опубликованных в июле на сайте ЦБ РФ. Узбекистан сохраняет первое место по этому показателю, по крайней мере, с 2011 года.




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