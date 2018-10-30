Какие переводы считать подозрительными: Центробанк ужесточил критерии

ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. Денежные переводы физических лиц на сумму от 12,4 тысячи долларов, перечисленные в течение месяца, будут с 2019 года считаться подозрительными в Узбекистане, следует из постановления ЦБ и Генпрокуратуры.

"Получение отправленных из-за рубежа или отправление за рубеж физическими лицами денежных средств в иностранной валюте, также через системы денежных переводов, на общую сумму, равную или превышающую 500-кратный размер минимальной заработной платы, единовременно или многократно в течение срока, не превышающего одного месяца", — говорится в тексте документа.

Постановление вступает в действие спустя три месяца после его принятия, то есть с 29 января 2019 года.

Сейчас, в соответствии с нормативными документами ЦБ, денежная операция считается подозрительной при переводе суммы в 500-кратном размере минимальной зарплаты (около 12,4 тысячи долларов) в течение трех месяцев.

© Sputnik / Владимир Трефилов ЦБ Узбекистана назвал размеры "подозрительных денежных переводов"

В список подозрительных операций включены также передаваемые средства нерезидентов в качестве грантов, финансовой помощи, займов или безвозмездной помощи.

По данным регулятора, объем денежных переводов в январе-июне этого года в Узбекистане вырос до 2,3 миллиарда долларов, что на 14% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Узбекистан сохранил лидерство среди других государств СНГ по объему полученных из России личных переводов — в первом квартале 2018 года в эту страну перевели 530 миллионов долларов (минус 11%), следует из материалов, опубликованных в июле на сайте ЦБ РФ. Узбекистан сохраняет первое место по этому показателю, по крайней мере, с 2011 года.