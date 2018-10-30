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Как делают автомобили GM

"Узавтосаноат" интересуется покупкой завода GM в Петербурге

© Новости Узбекистана
Экономика
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Компания General Motors продает производственную площадку в Санкт-Петербурге, со слов властей города владельцем станет, скорее всего? российская компания, однако последнее слово остается за GM, город находится в роли наблюдателя.

ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. Одна из компаний планирует приобрести завод, принадлежащую американскому автомобильному концерну General Motors в Санкт-Петербурге, сделка может быть закрыта до конца 2018 года. 

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Sputnik / Владимир Федоренко
Главой одного из филиалов GM Uzbekistan стал руководитель российской компании
"Планируют заключить эту сделку (по приобретению площадки - ред.), я имею ввиду тех людей, которые ведут переговоры с GM, до конца года", - сообщил журналистам вице-губернатор города Сергей Мовчан.

Название компании, которая намерена приобрести площадку, и сумму сделки он не уточнил, однако отметил, что "это будет российское юридическое лицо".

Ранее сообщалось, что производственной площадкой, принадлежащей GM в Санкт-Петербурге, интересовались несколько компаний, в том числе компания из Белоруссии и "Узавтосаноат" из Узбекистана. При этом власти отмечали, что город находится в роли наблюдателя, решающее слово будет за владельцем площадки - General Motors.

GM ввел в эксплуатацию завод в Санкт-Петербурге в ноябре 2008 года. Предприятие производило модели Chevrolet Cruze, TrailBlazer, Opel Astra и несколько моделей Cadillac. 18 марта 2015 года концерн GM заявил о выводе с российского рынка бренда Opel и о том, что к середине 2015 года законсервирует завод в Петербурге. На заводе работало около 1 тысячи сотрудников. С 1 июля 2015 года GM остановил и законсервировал производство в Петербурге.




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