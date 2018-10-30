Регионам Узбекистана в 2019 году выделят в шесть раз больше средств

Президент Шавкат Мирзиёе 30 октября провел совещание, посвященное итогом исполнению Государственного бюджета и бюджетно-налоговой политики в 2019 году.

ТАШКЕНТ, 30 окт - Sputnik. В 2019 году регионам Узбекистана выделят в шесть раз больше средств, чем в этом- по итогам в распоряжении местных бюджетов останется 5,5 триллиона сумов, сообщает пресс-служба Шавката Мирзиёева.

Президент Узбекистана провел совещание, оно посвящалось итогам исполнения Государственного бюджета, основным макроэкономическим показателям и направления бюджетно-налоговой политики на 2019 год.

В следующем году особое внимание уделят увеличению доходов населения и рабочих мест, заработной платы работникам бюджетной сфере, пенсий и пособий. Врачам и медсестрам зарплату прибавят на 26,5%, учителям и преподавателям вузов – в 1,5 раза.

© Пресс-служба президента Узбекистана. В Узбекистане обсудили итоги госбюджета

"На совещании отмечалось, что по итогам текущего года, как ожидается, доходы Государственного бюджета составят 74,5 триллиона сумов, расходы – 78,5 триллиона сумов, в распоряжении местных бюджетов останется 5,5 триллиона сумов или в 6 раз больше средств по сравнению с прошлым годом", - уточняется в сообщении.

В ближайшее время депутаты Олий Мажлиса займутся проработкой Бюджетного послания на 2019 год.