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Собрание кредиторов по проекту GTL в нефтегазовой сфере Узбекистана

С финансированием завода по технологии GTL в Кашкадарье разберутся в ноябре

© Uzbekneftegaz
Экономика
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Делегация кредиторов проекта строительства завода, работающего по технологии GTL или "газ в жидкость", провела совещание в Ташкенте.

ТАШКЕНТ, 31 окт - Sputnik. Кредиторы проекта производства синтетического жидкого топлива на базе очищенного метана Шуртанского газохимического комплекса обсудили условия его финансирования на совещании в "Узбекнефтегазе".

На совещание в Ташкент прибыла делегация кредиторов, в состав которую вошли представители экспортно-импортного банка Кореи, Корейской торгово-страховой корпорации, Газпромбанка, Росэксимбанка и Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций.

В рамках проекта в Кашкадарьинской области планируют построить завод, отвечающий современным стандартам. Производства, основанные на технологии GTL или "газ в жидкость" сейчас есть только в ЮАР, Малайзии и Катаре. Завод ежегодно будет выпускать более 1,5 млн тонн высококачественного синтетического жидкого топлива, соответствующего стандарту ЕВРО-5. Сырьевой базой для него должен стать очищенный метан Шуртанскогогазохимического комплекса, объемом 3,6 млрд кубометров в год.

"Правительство республики одобрило окончательную структуру финансирования проекта GTL, и поставило задачу завершить согласование всех вопросов по финансированию и с началом привлечения кредитов до конца ноября этого года. Я надеюсь, что данная встреча позволит участникам выполнить эту задачу", - сказал в первый заместитель председателя правления "Узбекнефтегаза" Улугбек Сайидов.

Участники совещания обсудили проект соглашения об общих условиях финансирования проекта между Uzbekistan GTL и представителями кредиторов, а также консультантами.

И.о. председателя правления Узбекнефтегаза Бахром Ашрафханов
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Делегация кредиторов 1 ноября посетит объекты на строительной площадке UzGTL в Кашкадарьинской области и ознакомится с ходом строительства будущего завода.

Реализация проекта производства синтетического жидкого топлива на базе очищенного метана Шуртанского газохимического комплекса позволит расширить мощности по глубокой переработке природного газа, сократить импорт углеводородного сырья, покрыть внутренний спрос в качественном и экологически чистом топливе, а также обеспечить рынок стратегической продукцией, производимого из собственного сырья.




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