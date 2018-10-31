С финансированием завода по технологии GTL в Кашкадарье разберутся в ноябре

ТАШКЕНТ, 31 окт - Sputnik. Кредиторы проекта производства синтетического жидкого топлива на базе очищенного метана Шуртанского газохимического комплекса обсудили условия его финансирования на совещании в "Узбекнефтегазе".
На совещание в Ташкент прибыла делегация кредиторов, в состав которую вошли представители экспортно-импортного банка Кореи, Корейской торгово-страховой корпорации, Газпромбанка, Росэксимбанка и Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций.
В рамках проекта в Кашкадарьинской области планируют построить завод, отвечающий современным стандартам. Производства, основанные на технологии GTL или "газ в жидкость" сейчас есть только в ЮАР, Малайзии и Катаре. Завод ежегодно будет выпускать более 1,5 млн тонн высококачественного синтетического жидкого топлива, соответствующего стандарту ЕВРО-5. Сырьевой базой для него должен стать очищенный метан Шуртанскогогазохимического комплекса, объемом 3,6 млрд кубометров в год.
"Правительство республики одобрило окончательную структуру финансирования проекта GTL, и поставило задачу завершить согласование всех вопросов по финансированию и с началом привлечения кредитов до конца ноября этого года. Я надеюсь, что данная встреча позволит участникам выполнить эту задачу", - сказал в первый заместитель председателя правления "Узбекнефтегаза" Улугбек Сайидов.
Участники совещания обсудили проект соглашения об общих условиях финансирования проекта между Uzbekistan GTL и представителями кредиторов, а также консультантами.
Реализация проекта производства синтетического жидкого топлива на базе очищенного метана Шуртанского газохимического комплекса позволит расширить мощности по глубокой переработке природного газа, сократить импорт углеводородного сырья, покрыть внутренний спрос в качественном и экологически чистом топливе, а также обеспечить рынок стратегической продукцией, производимого из собственного сырья.