Построив деловой центр в сердце столицы, Узбекистан намерен предстать миру как современная и прогрессивная страна, в которой полным ходом идут реформы. Эксперт Роман Осокин в интервью Sputnik рассказал, как проектировался комплекс, какие сложности возникли при его реализации и каких ошибок необходимо избежать в будущем.