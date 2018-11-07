Построив деловой центр в сердце столицы, Узбекистан намерен предстать миру как современная и прогрессивная страна, в которой полным ходом идут реформы. Эксперт Роман Осокин в интервью Sputnik рассказал, как проектировался комплекс, какие сложности возникли при его реализации и каких ошибок необходимо избежать в будущем.
За два года Республика Узбекистан поднялась с 17-го на 14-е место в рейтинге наиболее активных внешнеэкономических партнеров Свердловской области.
Юридическим лицам указ президента разрешил безналичные расчеты с использованием корпоративных банковских карт без заключения договоров купли-продажи.
Кабинет министров Узбекистана провел расширенное заседание, посвященное обсуждению ожидаемых итогов 2018 года и прогнозу основных макроэкономических показателей на 2019 год.
Сырьем для нового проекта по производству электроэнергии станет свалочный газ с полигонов бытовых отходов в Ташкентской области.
Центральный банк Узбекистана с 6 ноября установил новый обменный курс валют.
Сейчас Казахстан только готовится к созданию KazSat-2R для плановой замены космического аппарата KazSat-2, находящегося на орбите с 2011 года.
Соответствующее постановление кабинета министров вступает в силу 10 ноября.
В представительствах НАК в Москве и Санкт-Петербурге корреспонденту Sputnik Узбекистан подтвердили сообщение об отмене полетов в Андижан.
Как отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Мовчан, город на Неве очень заинтересован в сотрудничестве с Ташкентом.
Председатель правительства Узбекистана Абдулла Арипов пригласил своих коллег на форум.
Инвестиционный консультант Райнер Майкл Прайсс утверждает, что Узбекистан может попасть в масштабный кризис в случае успешного выпуска еврооблигаций на сумму 300 миллионов долларов, запланированного на этот год.
Эксперимент продлится до 1 июля, по его результатам будут рассматриваться предложения по расширению применения базовых норм потребления.
Первый дилерский центр откроется в 2019 году.
Стоимость бензина разных марок и дизельного топлива вырастет в среднем на 10,9%.
В середине октября Узбекистан предоставил Кыргызстану список из 17 узбекских компаний, которым разрешен импорт картофеля.
Объем торговли между странами планируется увеличить до миллиарда долларов.
Комплекс планируется построить до ноября 2019 года. Среди инвесторов предприятия шведские предприниматели.
По прогнозам экспертов Европейского банка реконструкции и развития, экономика республики будет расти меньшими темпами, чем в нынешнем и прошлом году, что обусловлено инфляцией и падением уровня потребления.
Рост потребительских цен в республике за десять месяцев составил 9,5%. В октябре товары и услуги подорожали в среднем на 1,3%.