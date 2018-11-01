Узбекистан рискует сорвать годовой план по экспорту сельхозпродукции

Глава республики Шавкат Мирзиёев провел совещание, посвященное вопросам сельского хозяйства. В центре внимания оказались проблемы экспорта плодоовощной продукции, а также реформы по внедрению в отрасль новых технологий, прежде всего связанных с орошением земель.

ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Узбекистан в текущем году может не выполнить на сто процентов план по экспорту овощей и фруктов. Серьезные проблемы в этой отрасли наблюдаются в ряде регионов страны, подчеркнул Шавкат Мирзиёев в ходе совещания по аграрным вопросам, сообщает пресс-служба президента республики.

Из-за отсутствия слаженной работы Министерства сельского хозяйства, компании "Узбекозиковкатхолдинг" и руководителей регионов стопроцентное выполнение прогноза по экспорту находится под угрозой. Президент поручил обеспечить полное выполнение плана за оставшиеся два месяца, а всем соответствующим ведомствам и ответственным лицам - контролировать ситуацию в ежедневном режиме.

"Повторяю: экспорт – важнейшее, приоритетное направление внешней экономической политики нашего государства. Каждое министерство и ведомство должно содействовать развитию экспорта", — заявил Мирзиёев.

В частности, аграриям и торговым организациям поручено расширить экспорт сельхозпродукции в Россию, Китай, Южную Корею, Индию, Японию, кроме того, сформирован предварительный экспортный план на будущий год.

В прошлом году Узбекистан экспортировал около миллиона тонн плодоовощной продукции более чем на 660 миллионов долларов. До конца текущего года республика намерена довести объемы экспорта до полутора миллиардов долларов. При этом 60% всей вывозимой сельхозпродукции приходится на российский рынок.

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Оценивая качество работы в сфере сельского хозяйства, глава государства раскритиковал отдельные ведомства и хозяйства, указал на пассивность при внедрении новых технологий. Президент отметил, что важнейший для выращивания сельхозпродукции ресурс — вода — расходуется неэффективно. В частности, более широкое применение систем капельного орошения позволило бы сократить расход воды более чем в полтора раза по сравнению с традиционным методом.

На совещании особое внимание уделено вопросам внедрения в сельском хозяйстве инновационных технологий, научных разработок, особенно технологии капельного орошения по сравнению с традиционными методами. Однако, заметил Шавкат Мирзиёев, эта технология применяется в республике на очень незначительной территории, поэтому не дает должного эффекта. В ближайшие три года капельное орошение планируется внедрить в хлопково-текстильных кластерах и на фермерских хлопковых полях.

Ранее, в ходе поездки по Ташкентской области, президент призвал дехкан обеспечить уборку хлопка до наступления неблагоприятных погодных условий.