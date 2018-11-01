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Штаб-квартира Всемирного Банка

Отчет Всемирного банка: условия для бизнеса в Узбекистане стали хуже

© Flickr
Экономика
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Республика потеряла позиции в рейтинге Doing Business - 2019, составляемом Всемирным банком и Международной финансовой корпорацией.

ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Узбекистан снизил опустился на два пункта и занял 76-е место в рейтинге Doing Business - 2019 Всемирного банка (ВБ) и Международной финансовой корпорации (IFC).

Лидирует в рейтинге стран, создающих благоприятные условия для бизнеса, Новая Зеландия. Вторую и третью строчки заняли Сингапур и Дания. За ними следуют Гонконг, Южная Корея, Грузия, Норвегия, США, Великобритания и Македония. Россия занимает в рейтинге 31-е место.

Среди стран Европы и Центральной Азии Узбекистан стал лидером по темпам улучшения условий ведения бизнеса.

В рейтинге Doing Business - 2018 Узбекистан занимал 74-е место. Тогда он поднялся сразу на 13 позиций.

"Узбекистан осуществил три реформы в 2017-2018 годы с целью создания более благоприятных условий для ведения бизнеса. Страна занял 76-е место в рейтинге из 190 экономик мира", - говорится в сообщении представительства ВБ.

По данным рейтинга, республика улучшила свои показатели по таким направлениям, как налогообложение (64-е место, +14 позиций), международная торговля (165-е, +3), регистрация собственности (71-е, +2), получение разрешения на строительство (134-е, +1). Снизились показатели в получении кредитов (60-е место, -5 позиций), подключении к электрическим сетям (35-е, -8), разрешении неплатежеспособности (91-е, -4), защите миноритарных инвесторов (64-е, -2).

Здание Всемирного банка
© Commons.wikimedia / Shiny Things
Отчет Всемирного банка: Узбекистан вошел в топ-10 стран-реформаторов
Правительство Узбекистана планирует к 2025 году войти в двадцатку лучших стран в рейтинге Doing Business.

Благоприятность условий ведения бизнеса в той или иной стране составители рейтинга оценивают по шкале от 1 до 190. Высокий рейтинг легкости ведения бизнеса означает, что нормативно-правовые условия более благоприятны для создания и функционирования фирм. Рейтинг составляется путем измерения совокупных показателей по 10 темам, каждая из которых состоит из нескольких индикаторов. Рейтинги всех стран определяются по состоянию на май 2018 года.




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