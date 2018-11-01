От энергетики до локомотивов: Siemens провела переговоры в Узбекистане

Делегация холдинга находилась с рабочим визитом в республике с 29 по 31 октября.

ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Представители компании Siemens в рамках визита в Узбекистан провели встречи с местными компаниями и ведомствами, обсудив вопросы энергетики и транспортной сферы, сообщает пресс-служба немецкого холдинга.

С руководством "Узбекистон Темир Йуллари" обсуждены дальнейшие планы по поставкам локомотивов, автоматизация железнодорожных путей, а также проект автоматизации сортировочных станций. В ходе общения с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым стороны также затронули текущие и будущие совместные проекты в энергетическом, транспортном, промышленном и других секторах.

Кроме того, делегация Siemens провела переговоры с компаниями "Узбекнефтегаз" и "Узбекэнерго". В числе затронутых вопросов – участие в проекте расширения Ташкентской ТЭС, Талимарджанской ТЭС, модернизация Сырдарьинской тепловой электростанции, возможность использования технологий Smart Grid в электросетевом хозяйстве страны.

Реализация масштабной программы сотрудничества между корпорацией Siemens и Узбекистаном началась в ноябре прошлого года. Тогда были подписаны соглашения о технологическом партнерстве в области здравоохранения, топливно-энергетического комплекса, цифровизации городской инфраструктуры (концепция "умный город").