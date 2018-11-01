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Зелёный рынок в Душанбе

Капуста и мясо: что еще подорожало в Узбекистане в октябре

© Sputnik / Алексей Куденко
Экономика
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Рост потребительских цен в республике за десять месяцев составил 9,5%. В октябре товары и услуги подорожали в среднем на 1,3%.

ТАШКЕНТ, 1 ноя. — Sputnik. За период с января по октябрь 2018 года инфляция в потребительском секторе Республики Узбекистан составила 9,5%, сообщает Госкомстат.

В октябре стоимость товаров и услуг повысилась на 1,3%. В среднем товары за месяц подорожали на 1,5%, услуги – на 0,5 %.

Основной рост цен на хлебопродукты был зарегистрирован в сентябре этого года, тогда в среднем цены повысились на 10,9%. В октябре товары этой группы продолжили дорожать: к примеру, стоимость макаронных изделий и лепешек выросла за месяц на 2,6%.

Лепешка
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Хлеб, стройматериалы и образование: что еще подорожало в этом году
Из мясных и рыбных продуктов наиболее значительный рост цен отмечен в октябре на мясо домашней птицы (кроме окорочков) – на 4,4%. Подорожали также полукопченая и вареная колбасы, говядина (кроме бескостного мяса), ветчина, мясной фарш, свинина, мясные полуфабрикаты и субпродукты.

Из овощей в октябре максимальный рост цен зарегистрирован на капусту (50,3%), огурцы и картофель. А чеснок, виноград и свежие помидоры, наоборот, подешевели.

С января по сентябрь инфляция в потребительском секторе Узбекистана составляла 8,1%. Цены на товары и услуги тогда повысились в среднем на 1,8%.

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Теги:
инфляция, продукты, Узбекистан



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