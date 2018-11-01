Капуста и мясо: что еще подорожало в Узбекистане в октябре

ТАШКЕНТ, 1 ноя. — Sputnik. За период с января по октябрь 2018 года инфляция в потребительском секторе Республики Узбекистан составила 9,5%, сообщает Госкомстат.
В октябре стоимость товаров и услуг повысилась на 1,3%. В среднем товары за месяц подорожали на 1,5%, услуги – на 0,5 %.
Основной рост цен на хлебопродукты был зарегистрирован в сентябре этого года, тогда в среднем цены повысились на 10,9%. В октябре товары этой группы продолжили дорожать: к примеру, стоимость макаронных изделий и лепешек выросла за месяц на 2,6%.
Из овощей в октябре максимальный рост цен зарегистрирован на капусту (50,3%), огурцы и картофель. А чеснок, виноград и свежие помидоры, наоборот, подешевели.
С января по сентябрь инфляция в потребительском секторе Узбекистана составляла 8,1%. Цены на товары и услуги тогда повысились в среднем на 1,8%.