ЕБРР спрогнозировал ситуацию с экономикой Узбекистана в 2019 году

По прогнозам экспертов Европейского банка реконструкции и развития, экономика республики будет расти меньшими темпами, чем в нынешнем и прошлом году, что обусловлено инфляцией и падением уровня потребления.

ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. ЕБРР прогнозирует снижение темпов экономического роста всех стран Центральной Азии, что вызвано низкой прибылью от добывающего сектора. По Узбекистану прогноз также весьма сдержанный, сообщает пресс-служба Европейского банка реконструкции и развития.

По данным аналитиков, в республике в текущем году экономический рост замедлился до 5% из-за ухудшения торгового баланса и падения потребительского спроса на отдельные виды товаров. В 2019 году экономика Узбекистана, полагают в ЕБРР, будет расти всего на 4,5%.

В то же время, уверены специалисты, проводимые властями реформы и либерализация рынка в среднесрочной и долгосрочной перспективе могут дать серьезный толчок для развития экономики.

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Схожая ситуация с падениями темпов роста наблюдается и в целом по Центральной Азии. По данным Европейского банка, региональный рост снизится с 4,8% в 2017 году до 4,6% в 2018 году и до 4,2% в следующем.

В первую очередь это обусловлено низкой прибылью в добывающем секторе и более высокой инфляцией, которая существенно ограничивает реальные доходы населения, а значит, и уровень потребления.