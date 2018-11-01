ЕБРР спрогнозировал ситуацию с экономикой Узбекистана в 2019 году

ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. ЕБРР прогнозирует снижение темпов экономического роста всех стран Центральной Азии, что вызвано низкой прибылью от добывающего сектора. По Узбекистану прогноз также весьма сдержанный, сообщает пресс-служба Европейского банка реконструкции и развития.
По данным аналитиков, в республике в текущем году экономический рост замедлился до 5% из-за ухудшения торгового баланса и падения потребительского спроса на отдельные виды товаров. В 2019 году экономика Узбекистана, полагают в ЕБРР, будет расти всего на 4,5%.
В то же время, уверены специалисты, проводимые властями реформы и либерализация рынка в среднесрочной и долгосрочной перспективе могут дать серьезный толчок для развития экономики.
В первую очередь это обусловлено низкой прибылью в добывающем секторе и более высокой инфляцией, которая существенно ограничивает реальные доходы населения, а значит, и уровень потребления.