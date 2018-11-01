Цементный завод в Ангрене даст сотни новых рабочих мест

ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Завод по производству цемента, который откроется в городе Ангрене Ташкентской области следующей осенью, обеспечит 400 рабочих мест. Предприятие построят совместно со шведскими предпринимателями, сообщает Uza.uz.

На церемонии закладки фундамента будущего завода присутствовали, в частности, зарубежные инвесторы и представители городского хокимията. Предприятие общества с ограниченной ответственностью "ABA GTS GROUP" позволит производить 1,2 тысячи цемента в день.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Экологично и технологично: каким будет крупнейший в ЦА цементный завод

Ранее в Ахангаране началось строительство завода мощностью около 3 миллионов тонн цемента в год. Его возводят совместно с предпринимателями из России. Президент компании "Евроцемент групп" Михаил Скороход отметил, что этот завод — крупнейший в Центральной Азии — будет обеспечивать узбекские предприятия высококлассной продукцией.