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Рабочий демонстрирует продукцию завода

Цементный завод в Ангрене даст сотни новых рабочих мест

© Sputnik / Виталий Аньков
Экономика
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Комплекс планируется построить до ноября 2019 года. Среди инвесторов предприятия шведские предприниматели.

ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Завод по производству цемента, который откроется в городе Ангрене Ташкентской области следующей осенью, обеспечит 400 рабочих мест. Предприятие построят совместно со шведскими предпринимателями, сообщает Uza.uz.

На церемонии закладки фундамента будущего завода присутствовали, в частности, зарубежные инвесторы и представители городского хокимията. Предприятие общества с ограниченной ответственностью "ABA GTS GROUP" позволит производить 1,2 тысячи цемента в день.

Экологично и технологично: заложен крупнейший в ЦА цементный завод
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экологично и технологично: каким будет крупнейший в ЦА цементный завод
Ранее в Ахангаране началось строительство завода мощностью около 3 миллионов тонн цемента в год. Его возводят совместно с предпринимателями из России. Президент компании "Евроцемент групп" Михаил Скороход отметил, что этот завод — крупнейший в Центральной Азии — будет обеспечивать узбекские предприятия высококлассной продукцией.

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Теги:
цементный завод, Узбекистан



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