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Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции

Узбекистан заинтересовался потенциалом иранской провинции Маркази

© Sputnik / Стрингер
Экономика
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Объем торговли между странами планируется увеличить до миллиарда долларов.

ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Посол Узбекистана в Иране Баходир Абдуллаев на встрече с представителями частных компаний в иранской провинции Маркази отметил, что территория обладает хорошими возможностями в области сельского хозяйства, строительных материалов, фармацевтики, нефти и газа.

Баходир Абдуллаев добавил, что страна готова сотрудничать и увеличить объем торговли с Маркази и с Ираном в целом до миллиарда долларов. Он отметил, что эта цель — одна из приоритетных для правительства Узбекистана.

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Ранее делегация Узбекистана, которую возглавил спецпредставитель по Афганистану Исматулла Иргашев, провела в Иране переговоры с руководством МИД и Организации железных дорог Ирана. 

Теги:
газ, Нефть, Сельское хозяйство, Узбекистан, Иран



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