Узбекистан заинтересовался потенциалом иранской провинции Маркази

ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Посол Узбекистана в Иране Баходир Абдуллаев на встрече с представителями частных компаний в иранской провинции Маркази отметил, что территория обладает хорошими возможностями в области сельского хозяйства, строительных материалов, фармацевтики, нефти и газа.

Баходир Абдуллаев добавил, что страна готова сотрудничать и увеличить объем торговли с Маркази и с Ираном в целом до миллиарда долларов. Он отметил, что эта цель — одна из приоритетных для правительства Узбекистана.

Sputnik / Сергей Пятаков Что обсудили узбекская делегация и Организация железных дорог Ирана

Иран и Узбекистан составили "дорожную карту" инженерного, технического, промышленного и туристического сотрудничества, сообщает Mehr News

Ранее делегация Узбекистана, которую возглавил спецпредставитель по Афганистану Исматулла Иргашев, провела в Иране переговоры с руководством МИД и Организации железных дорог Ирана.