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Овощной склад

Кыргызстан начал поставлять картофель в Узбекистан

© Sputnik / Игорь Зарембо
Экономика
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В середине октября Узбекистан предоставил Кыргызстану список из 17 узбекских компаний, которым разрешен импорт картофеля.

ТАШКЕНТ, 2 ноя - Sputnik. Из Иссык-Кульской области Кыргызстана в Узбекистан отправлено свыше 66 тонн продовольственного картофеля. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР.

Председатель ассоциации экспортеров и импортеров Кыргызлэнд Ленара Ниязбекова во время беседы на радио Sputnik Кыргызстана
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Ниязбекова: выращивая картофель, кыргызские фермеры надеялись на Узбекистан

В середине октября Узбекистан предоставил Кыргызстану список из 17 узбекских компаний, которым разрешен импорт картофеля. До этого момента, летом, Узбекистан ввел запрет на ввоз кыргызского картофеля, однако эмбарго не действует на собранный осенью продукт.

Изменение решения РУ связано с дефицитом осеннего картофеля.

Надежда на Узбекистан: Кыргызстан хочет продать соседям излишки картофеля

Ранее Минсельхоз КР искал возможности сбыта продукции кыргызских фермеров в России, Казахстане и Узбекистане из-за обвала цен на картофель на внутреннем рынке страны.

Теги:
Экспорт, картофель, Кыргызстан, Узбекистан



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