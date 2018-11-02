Кыргызстан начал поставлять картофель в Узбекистан

В середине октября Узбекистан предоставил Кыргызстану список из 17 узбекских компаний, которым разрешен импорт картофеля.

ТАШКЕНТ, 2 ноя - Sputnik. Из Иссык-Кульской области Кыргызстана в Узбекистан отправлено свыше 66 тонн продовольственного картофеля. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР.

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В середине октября Узбекистан предоставил Кыргызстану список из 17 узбекских компаний, которым разрешен импорт картофеля. До этого момента, летом, Узбекистан ввел запрет на ввоз кыргызского картофеля, однако эмбарго не действует на собранный осенью продукт.

Изменение решения РУ связано с дефицитом осеннего картофеля.

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Ранее Минсельхоз КР искал возможности сбыта продукции кыргызских фермеров в России, Казахстане и Узбекистане из-за обвала цен на картофель на внутреннем рынке страны.