Долгожданный выбор: Hyundai начнет экспорт легковых авто в Узбекистан

Первый дилерский центр откроется в 2019 году. На начальном этапе работы планируется продавать автомобили казахстанской сборки.

ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai Motor Company собирается выйти на узбекский рынок. Об этих планах рассказал директор Hyundai Auto Kazakhstan Денис Коломацкий.

Компания недавно стала дистрибьютором легковой техники в Узбекистане. На начальном этапе в новом дилерском центре, который откроется в следующем году, будут продавать автомобили казахстанской сборки.

В интервью изданию "Курсив" Коломацкий отметил, что с началом политических и экономических изменений в Узбекистане страной заинтересовались крупнейшие компании.

"Мы также видим потенциал в данном регионе и с удовольствием приняли предложение Hyundai Motor Company. Это высокая оценка нас и нашей работы", — сказал Коломацкий.

© Sputnik / Игорь Зарембо Hyundai казахстанского производства будут продавать в Узбекистане

Прошлой осенью уже появлялась новость о производстве автомобилей Hyundai в Узбекистане, которая дала надежду на разрушение монополии General Motors Uzbekistan. Однако тогда мечты были развеяны: компания объявила, что речь идет о грузовиках, автобусах и вилочных погрузчиках.

Летом этого года ряд СМИ сообщили о планах по продаже легковых авто этого корейского бренда по упрощенной таможенной схеме.

Узбекский авторынок долгое время был представлен всего несколькими моделями легковых машин. Взрывной рост продаж для российского "АвтоВАЗа" произошел в 2017-м — тогда в Узбекистане было реализовано около тысячи автомобилей. По словам менеджера по экспортным продажам ПАО "АвтоВАЗ" Ильи Семакина, одной из причин послужили послабления в части ввозных акцизов.

Французский производитель Peugeut решил освоить в Узбекистане рынок коммерческих грузовых авто. Завод построили в рекордно короткие сроки.

Кроме того, немецкий концерн Volkswagen начнет собирать модель Amarok в Самаркандской области в 2019 году.