Минюст назвал дату подорожания бензина в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Розничные цены на бензин вырастут в Узбекистане с 16 ноября, сообщает Министерство юстиции со ссылкой на постановление правительства "О поэтапном изменении цен и тарифов на топливно-энергетические ресурсы".

Стоимость одного литра бензина марки Аи-80 увеличится на 5,2%, с 3,8 тысячи сумов до 4 тысяч сумов (0,49 доллара), Аи-91 — на 4,6%, с 4,3 тысячи сумов до 4,5 тысячи сумов (0,55 доллара), дизельного топлива — на 17%, с 4,1 тысячи сумов до 4,8 тысячи сумов (0,58 доллара). По этим ценам на автозаправках будет реализовываться топливо, производимое из отечественного сырья.

Также в республике начнут действовать новые цены на электричество. Стоимость киловатта электроэнергии вырастет до 250 сумов (сейчас — 228,6 сума).

© Sputnik / Евгений Биятов В Узбекистане с 16 ноября повышаются тарифы на электроэнергию

В конце сентября "Узбекнефтегаз" сообщал, что цены на нефтепродукты в стране должны быть скорректированы из-за роста импорта нефти. В предыдущий раз цены на бензин и дизтопливо были повышены в ноябре 2017 года в среднем в полтора раза. Тогда же власти республики разрешили продавать бензин и дизель, завозимые по импорту и производимые по толлингу, по свободным ценам.

По данным специалистов "Узбекнефтегаза", в настоящий момент внутренние розничные цены на нефтепродукты существенно отстают от динамики мировых цен на нефть. В частности, действующие сегодня цены на бензин марки А-80 и А-91 были рассчитаны по среднемировой цене 60 долларов за баррель нефти против 77 долларов в начале сентября. В 2000-2018 годах импорт нефти и нефтепродуктов в Узбекистан увеличился в 2,6 раза – до 940 миллионов долларов, сообщает "Узбекнефтегаз". При этом доля импорта в потреблении нефтепродуктов за это время увеличилась с 16,8% до 64,3%.

НПЗ Узбекистана имеют общую мощность 10 миллионов тонн, в настоящее время они загружены на 40%. За последние десять лет добыча нефти в стране снизилась в 3,8 раза, до 800 тысяч тонн, газового конденсата – на 28%, до 1,4 миллиона тонн.