Полная чепуха: предприниматель о прогнозе в отношении экономики Узбекистана

ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Узбекский предприниматель Зафар Хашимов прокомментировал высказывание инвестиционного консультанта Райнера Майкла Прайсса относительно возможного будущего экономики Узбекистана.
Прайсс заявил, что страна, которая ранее не была замечена на радарах международных инвесторов, рискует попасть в масштабный кризис развивающихся рынков, если успешно проведет запланированный выпуск облигаций на сумму 300 миллионов долларов.
"Практически все валюты ослабли, за исключением узбекского сума. Одна из причин заключается в том, что у страны практически нет долгов, и только сейчас она начинает открывать свои двери", — отметил Прайсс.
"Таких транзакций сотни, если не тысячи в день проходят на мировых финансовых площадках почти незамеченными. Эти облигации всего лишь датчик, который определит, где находится наш кредитный рейтинг в мировой финансовой карте", — написал Хашимов на своей странице в Facebook.
Если же кризиса не миновать (что, по мнению Хашимова, не бесспорно), то стараться изолироваться от него — "все равно что пытаться запереться в каюте тонущего корабля".