Полная чепуха: предприниматель о прогнозе в отношении экономики Узбекистана

Инвестиционный консультант Райнер Майкл Прайсс утверждает, что Узбекистан может попасть в масштабный кризис в случае успешного выпуска еврооблигаций на сумму 300 миллионов долларов, запланированного на этот год.

ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Узбекский предприниматель Зафар Хашимов прокомментировал высказывание инвестиционного консультанта Райнера Майкла Прайсса относительно возможного будущего экономики Узбекистана.

Прайсс заявил, что страна, которая ранее не была замечена на радарах международных инвесторов, рискует попасть в масштабный кризис развивающихся рынков, если успешно проведет запланированный выпуск облигаций на сумму 300 миллионов долларов.

"Практически все валюты ослабли, за исключением узбекского сума. Одна из причин заключается в том, что у страны практически нет долгов, и только сейчас она начинает открывать свои двери", — отметил Прайсс.

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Ответ Зафара Хашимова категоричен: очередной "пророк Апокалипсиса" несет "полную чепуху". Бизнесмен уверен, что облигации на указанную сумму и даже в несколько раз больше не могут ничего сотворить с экономикой Узбекистана.

"Таких транзакций сотни, если не тысячи в день проходят на мировых финансовых площадках почти незамеченными. Эти облигации всего лишь датчик, который определит, где находится наш кредитный рейтинг в мировой финансовой карте", — написал Хашимов на своей странице в Facebook.

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Кроме того, Хашимов уверен, что финансовая огражденность не спасет страну от мирового кризиса. Он отметил: активные участники мировой экономики после кризиса моментально переходили на высокие темпы роста, тогда как экономика Узбекистана пребывала в постоянной стагнации.

Если же кризиса не миновать (что, по мнению Хашимова, не бесспорно), то стараться изолироваться от него — "все равно что пытаться запереться в каюте тонущего корабля".