В одном из районов Ташкента введут нормы потребления электричества и газа

ТАШКЕНТ, 2 ноя - Sputnik. Бытовая норма потребления электроэнергии и газа населением вводится в Юнусабадском районе Ташкента с 1 ноября, сообщает Министерство юстиции со ссылкой на постановление правительства "О поэтапном изменении цен и тарифов на топливно-энергетические ресурсы".
Базовая норма потребления электроэнергии на одного абонента в месяц составит 300 кВт.ч, газа — 250 кубометров, а в период отопительного сезона для частных домов и квартир, отапливаемых в индивидуальном порядке, — 1000 кубометров.
Эксперимент продлится до 1 июля, по его результатам будут рассматриваться предложения по расширению применения базовых норм потребления.
Как следует из документа, с 16 декабря в республике начнут действовать новые цены на электроэнергию. Стоимость киловатта электроэнергии вырастет с 228,6 сума до 250 сумов. С этой же даты начнут действовать новые цены на бензин.