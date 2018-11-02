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Газовый электронный счетчик

В одном из районов Ташкента введут нормы потребления электричества и газа

© Новости Узбекистана
Экономика
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Эксперимент продлится до 1 июля, по его результатам будут рассматриваться предложения по расширению применения базовых норм потребления.

ТАШКЕНТ, 2 ноя - Sputnik. Бытовая норма потребления электроэнергии и газа населением вводится в Юнусабадском районе Ташкента с 1 ноября, сообщает Министерство юстиции со ссылкой на постановление правительства "О поэтапном изменении цен и тарифов на топливно-энергетические ресурсы".

Базовая норма потребления электроэнергии на одного абонента в месяц составит 300 кВт.ч, газа — 250 кубометров, а в период отопительного сезона для частных домов и квартир, отапливаемых в индивидуальном порядке, — 1000 кубометров.

Автоматические выключатели в многоэтажном жилом доме
© Sputnik / Евгений Биятов
В Узбекистане с 16 ноября повышаются тарифы на электроэнергию
Расчеты за поставленные электроэнергию и газ в пределах базовой нормы будут проводиться по установленному тарифу, а если потребление превысит базовую норму, сумму оплаты будут рассчитывать с применением повышающего 1,2-кратного коэффициента к установленному тарифу.

Эксперимент продлится до 1 июля, по его результатам будут рассматриваться предложения по расширению применения базовых норм потребления.

Как следует из документа, с 16 декабря в республике начнут действовать новые цены на электроэнергию. Стоимость киловатта электроэнергии вырастет с 228,6 сума до 250 сумов. С этой же даты начнут действовать новые цены на бензин




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