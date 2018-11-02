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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов (справа налево на первом плане) и премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев (справа на втором плане) перед началом встречи глав делегаций государств - участников Содружества Независимых Государств (СНГ) с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Узбекистан предлагает в 2019 году провести банковский форум СНГ в Ташкенте

© Sputnik / Екатерина Штукина
Экономика
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Председатель правительства Узбекистана Абдулла Арипов пригласил своих коллег на форум.

ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Узбекистан выступил с инициативой принять в марте 2019 года финансово-банковский форум стран СНГ в Ташкенте, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление председателя Исполнительного комитета Содружества Сергея Лебедева на брифинге по итогам заседания Совета глав правительства СНГ в расширенном формате в Астане.

По его словам, глава делегации и председатель правительства Узбекистана Абдулла Арипов пригласил своих коллег принять участие в этом форуме.

"Не могу также не сказать о заявке, которую сегодня подтвердил в очередной раз Узбекистан, который настроен на то, чтобы в 2020 году впервые за все время существования СНГ принять председательство в Содружестве. Наши узбекские коллеги ответственно готовятся к своему председательству и уже сейчас высказывают различные инициативы", — отметил Сергей Лебедев.

Ключевой темой заседания стала экономика — ей были посвящены девять вопросов из повестки. По итогам встречи подписаны соглашение об использовании и исследовании космического пространства и протокол о сотрудничестве налоговых органов стран СНГ по оперативному электронному обмену данными для предотвращения неуплаты налогов резидентами стран.

Теги:
Казахстан, Форум, Узбекистан



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