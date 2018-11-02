В Петербурге хотят открыть Торговый дом Узбекистана

Как отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Мовчан, город на Неве очень заинтересован в сотрудничестве с Ташкентом.

ТАШКЕНТ, 2 ноя - Sputnik. Возможность открытия Торгового дома Узбекистана с постоянно действующей экспозицией обсудил заместитель хокима Ташкента Элбек Шукуров с вице-губернатором Санкт-Петербурга Сергеем Мовчаном.

Как отметил Мовчан, Петербург, население которого составляет 5,3 млн человек, очень заинтересован в сотрудничестве с Ташкентом. По его словам, заводы и предприятия Питера готовы к совместным действиям.

© Sputnik / Александр Гальперин Петербург узбекский: где в городе на Неве поесть плова и послушать сурнай

Представители пресс-служб администраций Ташкента и Санкт-Петербурга также обсудили вопросы сотрудничества в области освещения и публикации совместных материалов.

Также программа делегации хокимията Ташкента в Санкт-Петербурге включает посещение Государственного Эрмитажа и технопарка Санкт-Петербурга.

Напомним, в городе на Неве 1-2 ноября проходят Дни Ташкента.