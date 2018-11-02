В Петербурге хотят открыть Торговый дом Узбекистана

ТАШКЕНТ, 2 ноя - Sputnik. Возможность открытия Торгового дома Узбекистана с постоянно действующей экспозицией обсудил заместитель хокима Ташкента Элбек Шукуров с вице-губернатором Санкт-Петербурга Сергеем Мовчаном.
Как отметил Мовчан, Петербург, население которого составляет 5,3 млн человек, очень заинтересован в сотрудничестве с Ташкентом. По его словам, заводы и предприятия Питера готовы к совместным действиям.
Также программа делегации хокимията Ташкента в Санкт-Петербурге включает посещение Государственного Эрмитажа и технопарка Санкт-Петербурга.
Напомним, в городе на Неве 1-2 ноября проходят Дни Ташкента.