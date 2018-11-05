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Ставки некоторых госпошлин в Узбекистане изменились

© Pixabay
Экономика
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Соответствующее постановление кабинета министров вступает в силу 10 ноября.

ТАШКЕНТ, 5 ноя - Sputnik. Ставки государственной пошлины в Узбекистане изменились, следует из постановления Кабинета министров республики.

От госпошлин освобождены заявления в суды о признании (установлении) отцовства, материнства, а также времени рождения. Ранее с них взималась госпошлина в размере минимальной заработной платы.

Отменена госпошлина за нотариальное удостоверение брачного договора и соглашения об уплате алиментов, а также за изменение или расторжение таких договоров.

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© Sputnik / AlexTikhomirov
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Измене принцип расчета государственной пошлины за выдачу свидетельства о праве на наследство. Если ранее она взималась в процентах от стоимости наследуемого имущества (от 0,1 до 2% в зависимости от очереди наследника), то теперь при наследовании недвижимости и автотранспорта за каждый объект уплачивается 50% от МРЗП. При наследовании остальных видов имущества нужно будет заплатить 30% МРЗП.

Постановлением определена ставка за нотариальное удостоверение договора отчуждения предприятия равная одной минимальной заработной плате.

Как следует из документа, когда хотя бы одна сторона договора аренды или поручительства является юридическим лицом, применяется максимальная ставка государственной пошлины за их нотариальное удостоверение.

Постановление вступило в силу с 10 ноября.




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