Ставки некоторых госпошлин в Узбекистане изменились

ТАШКЕНТ, 5 ноя - Sputnik. Ставки государственной пошлины в Узбекистане изменились, следует из постановления Кабинета министров республики.
От госпошлин освобождены заявления в суды о признании (установлении) отцовства, материнства, а также времени рождения. Ранее с них взималась госпошлина в размере минимальной заработной платы.
Отменена госпошлина за нотариальное удостоверение брачного договора и соглашения об уплате алиментов, а также за изменение или расторжение таких договоров.
Постановлением определена ставка за нотариальное удостоверение договора отчуждения предприятия равная одной минимальной заработной плате.
Как следует из документа, когда хотя бы одна сторона договора аренды или поручительства является юридическим лицом, применяется максимальная ставка государственной пошлины за их нотариальное удостоверение.
Постановление вступило в силу с 10 ноября.